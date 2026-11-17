温州都市报 2026-11-17 09:48:54

温州网讯 近日，新闻热线接到不少市民反映的有关小区治理的问题：有小区物业进驻程序不合规，被质疑业委会“暗箱操作”；有小区老物业退出后迟迟没有新物业接手，垃圾无人清运、管理陷入真空；更有小区物业和业委会双双“停摆”，社区介入后业委会仍迟迟无法重新成立。

小区是城市治理的“最后一公里”，物业与业委会的良性运转直接关系千家万户的居住品质。本期《代表在线》栏目特邀4位市、区两级人大代表，聚焦物业与业委会治理难题，听听他们在一线工作中看到了什么，又有哪些破局之策。

市人大代表，苍南县灵溪镇韩头桥居党支部书记、居委会主任 王海燕

厘清监管权责 推动业委会“应建尽建”

“没有业委会的小区，很多事就是物业说了算。”王海燕说，她在基层工作中接触到不少案例：部分小区原有业委会解散后试图重新组建，却遭到物业的暗中阻挠。“成立新业委会需要物业配合提供业主名单等基础材料，物业不配合，筹备工作就卡住了。”

王海燕说，物业之所以阻挠，根源在于缺乏监督的空间里“日子太好过”——没有业委会盯着，电梯维修、设施养护等事项可以随意操作，甚至通过虚增维修频次、伪造流程等方式违规侵占公共维修资金。

更让业主头疼的是投诉无门。“很多业主根本不知道物业和业委会的问题该找谁反映。社区说没有权限监督物业，相关部门又常以权责不清为由推诿，消防通道设置不合理这类具体问题转了一圈又回到原点。”王海燕建议，首先要明确部门承担物业监管的核心职责，社区同步参与日常监督，消除监管空白地带；其次，对尚未成立业委会的小区，由社区和住建部门共同出面，强制推动业委会组建，做到“应建尽建”；同时搭建面向全体业主的公开举报通道，专门受理业委会与物业违规勾结、侵害业主权益的投诉。

鹿城区人大代表，大南街道平安法治办公室工作人员 陈蓓

业委会“青黄不接”时 物业管理小组可先行“过渡”

“业委会现在吃力不讨好，很多人不愿意参加，这是普遍现象。”陈蓓长期在社区一线工作，对业委会成立难有着切身体会。她以辖区某小区为例：第一次成立业委会时投票率只有40%，选举未能达到法定要求，小区治理随即陷入瘫痪，业主不断投诉、联名信访，对候选人资格、选举程序提出诸多质疑。

面对这种“青黄不接”的局面，陈蓓的经验是：先成立物业管理小组作为过渡。“业委会一时成立不起来，但小区的垃圾清运、安全巡逻、设施维护不能停。”她介绍，物业管理小组由社区动员小区在职党员、志愿者、楼栋长等热心业主组成，社区网格员或社区书记以成员身份参与其中，先把小区的基本运转维持住。“社区要一个个摸底、挨家挨户上门动员，先把党员和志愿者的先锋模范作用发挥出来，再一步步推动业委会的正式成立。”

陈蓓坦言，这个过程费时费力，但却是目前较为可行的路径。“业主对业委会的期待很高，但真正愿意站出来承担的人不多，社区能做的就是耐心动员、反复做思想工作，把过渡期的管理小组搭起来，不让小区陷入无人管的真空状态。”

她建议，在业委会确实难以成立的小区，应将物业管理小组的过渡机制制度化、规范化，明确其职责边界和运转期限，同时同步推进业委会筹备工作，做到“过渡不无限、成立有盼头”。

市人大代表，瓯海区娄桥街道泉塘村党支部书记、居委会主任 伍苏叶

业委会财务须“晒在阳光下” 建议引入专业管理力量

“业委会这一块，老百姓反映最多的就是财务。”伍苏叶说，在她接触的安置房小区中，业委会运作的规范性令人忧虑。“有的业委会一年收入几百万元，支出却不及时公布，账目混乱，业主意见大。”

除了财务不透明，业委会对物业的监督也普遍缺位。“业委会成立之后，物业通过各种手段拉拢，业委会慢慢就偏向物业那边了。”伍苏叶举例说，小区卫生打扫不到位、地下室管理混乱、出入口把关不严，甚至流浪汉频繁进入小区，业主投诉到业委会，业委会却没有及时督促物业整改。“业委会没有起到应有的监督作用，这是基层反映最集中的问题。”

她建议，业委会换届前后财务必须及时公布，明确一个专门部门对业委会进行监督管理，同时注重挖掘退休人员、热心公益人士等真正愿意为业主服务的力量进入业委会。

市人大代表，浙江嘉瑞成律师事务所首席合伙人 杨康乐

细化法定表决与公示边界 补齐物业自治制度落地短板

“某小区出现业委会选聘物业随意改动规则、程序不合规，是小区治理纠纷的典型缩影。”杨康乐结合《民法典》与《温州市物业管理条例》解读，选聘和解聘物业、制定修改议事规则、管理规约，必须交由业主大会表决，业委会无权自行决定，仅小额共有收入使用可按规定授权业委会处理。业委会须依规公示议事规约、物业合同、维修资金、公共收益、工作经费收支等全部关键信息，保障业主知情权。

遇到表决程序瑕疵，业主可向街道、住建部门投诉，申请责令整改或撤销违法决定；经业主大会或规约约定，可启动业委会财务、公共收益专项审计；权益受侵害也可提起决议撤销诉讼，但撤销权需在知情起一年内行使，司法实践中法院会重点核查表决主体、程序、公示环节是否合法有效。

“现有法规框架虽完整，但部分条款较为原则，实践中容易被钻空子。”杨康乐指出，面对物业断档、选聘不规范、业委会重建难等现实难题，物管会代行业委会职责、两年重新组建的制度已有规定，但物管会履职边界、监督考核缺少细化约束；业委会组建、解任的实操惩戒手段不足；选聘物业全流程的过程监督缺位；公共收益审计多为“可申请”而非强制，触发条件不够清晰，导致维权成本高。

他建议，进一步细化物管会权责清单，压实街道全过程监督责任；明确业委会违规操作的处置流程；把公共收益、离任成员经济责任审计设置刚性触发情形，压缩程序漏洞，用制度减少业主维权的时间成本。

来 源：温州都市报

原标题： 代表在线丨物业“说走就走”、业委会“青黄不接”……这些小区治理难题如何破解？

记者 蒋文泽

本文转自：温州新闻网 66wz.com