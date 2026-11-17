新华社 2026-11-17 10:05:00

11月17日，来自亚太经合组织（APEC）21个经济体和英国、法国、德国、瑞士等13个域外经济体的2000余位政商界代表齐聚深圳，参加2026年APEC工商领导人峰会，共谋区域合作大计，共绘亚太发展蓝图。

17日，来自亚太经合组织（APEC）21个经济体和英国、法国、德国、瑞士等13个域外经济体的2000余位政商界代表齐聚深圳，参加2026年APEC工商领导人峰会，共谋区域合作大计，共绘亚太发展蓝图。

作为APEC领导人会议周的重要组成部分，2026年APEC工商领导人峰会17日至18日在深圳前海国际会议中心举行。此次峰会主题为“共促繁荣，共赢未来”。

中国贸促会会长、2026年APEC工商领导人峰会主席任鸿斌当日在致欢迎辞时说，希望各方在对话研讨中激发思想、凝聚广泛共识，在沟通交流中达成合作、汇集强大合力，在亚太经贸合作进程中再次留下浓墨重彩的中国印记，为共建亚太共同体、共促全球增长繁荣作出新的更大贡献。

与会中外嘉宾聚焦“亚太经济新图景与合作新机遇”开展工商对话，围绕“共绘互联互通宏伟蓝图”“共建开放普惠的人工智能创新生态”“打造亚太可持续发展新范式”“共启亚太自贸区建设新征程”“探索亚太数字经济合作新路径”“粤港澳大湾区与亚太发展机遇”“推动数字化绿色化协同转型”等7个议题开展专题研讨，携手集众智、促合作、求共赢。

来 源：新华社

原标题： 2000余位政商界代表参加2026年APEC工商领导人峰会

记者：潘洁、孙飞

本文转自：温州新闻网 66wz.com