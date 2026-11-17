新华社 2026-11-17 10:05:28

记者从11月16日举行的2026年APEC领导人会议周新闻中心第四场吹风会上获悉，今年以来，中国与APEC经济体已达成近50项经贸领域务实成果。其中，围绕贸易数字化、人工智能等领域累计达成25项合作成果，占APEC“中国年”经贸成果的“半壁江山”。

11月16日，2026年APEC领导人会议周新闻中心举行第四场吹风会。新华社记者 白雪骐 摄

新华社深圳11月16日电（记者于佳欣、唐诗凝）记者从16日举行的2026年APEC领导人会议周新闻中心第四场吹风会上获悉，今年以来，中国与APEC经济体已达成近50项经贸领域务实成果。其中，围绕贸易数字化、人工智能等领域累计达成25项合作成果，占APEC“中国年”经贸成果的“半壁江山”。

中华人民共和国国际贸易谈判代表兼商务部副部长李成钢在会上介绍，今年以来，商务部会同各相关部门，在经贸领域围绕推进区域经济一体化、支持世贸组织工作、深化数智合作和发展绿色经济等四条主线推动合作。

在推动亚太自贸区进程方面，贸易部长会议批准《APEC创新、有竞争力和韧性的服务业路线图》，为未来十年亚太服务贸易合作作出重要指引。此外，各方还开展了APEC供应链互联互通框架行动计划第三期的终期审议工作，全面盘点过去5年APEC供应链合作成效并提出潜在合作领域。

李成钢表示，中方积极促成APEC经济体就世贸组织既定规则重要性、合作完善世贸组织，以及电子传输暂免关税、农业、渔业补贴、投资便利化、电子商务等达成一系列共识，传递出支持世贸组织的积极信号。

“数智经贸合作是当前APEC各方共识基础最扎实、合作氛围最浓厚的领域。”李成钢说，今年，各方围绕贸易数字化、人工智能、电子提单、数字服务、跨境电商等议题提出一系列倡议和文件，正式启动APEC无纸贸易卓越中心；中方发起并牵头推进贸易数字化合作框架制订，目前正在开展最后阶段磋商；中方牵头的亚太示范电子口岸网络于今年再次扩员，成员范围已涵盖13个经济体的26个口岸或电子口岸。

亚太地区已成为全球最具活力的增长引擎。商务部国际司司长陈超介绍，APEC成立30多年来，区域贸易总额增长到2025年的约26万亿美元，增速显著高于全球其他区域。根据有关报告，亚太地区经济总量占全球60.7%，2026年经济增长率预计为3.4%，高于全球增长预期。

今年是亚太自贸区愿景提出20周年。李成钢介绍，今年，中方倡议制定亚太自贸区有关成果文件，各方正抓紧就其开展磋商，有望在本次领导人会议期间达成。

“各方达成的经贸成果涉及领域广、含金量足。”李成钢表示，APEC第三十三次领导人非正式会议即将开幕，中方愿与各方一道，共同推动会议达成全面、平衡、务实的高水平成果。

来 源：新华社

原标题： 今年中国与APEC经济体已达成近50项经贸领域务实成果

记者：于佳欣、唐诗凝

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