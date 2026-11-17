新华社 2026-11-17 10:05:28

10月份我国主要经济指标运行情况如何？国民经济呈现哪些特点？如何研判全年经济走势？在国新办16日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人就相关情况进行介绍。

10月份我国主要经济指标运行情况如何？国民经济呈现哪些特点？如何研判全年经济走势？在国新办16日举行的新闻发布会上，国家统计局新闻发言人就相关情况进行介绍。

11月16日，国务院新闻办公室在北京举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长付凌晖，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司副司长王冠华介绍2026年10月份国民经济运行情况，并答记者问。新华社记者 殷刚 摄

经济运行“稳”的特质明显

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，10月份国际环境动荡不安，地缘政治冲突延宕发酵，全球能源、航运市场持续波动，我国经济顶住压力，继续保持总体平稳、向新向优发展态势，展现出强大韧性和活力，“稳”的特质明显、“稳”的底气增强。

生产供给增加稳。10月份，规模以上工业增加值同比增长4.8%，保持平稳较快增长；服务业生产指数同比增长4.6%。

消费市场运行稳。1至10月，社会消费商品和服务零售总额同比增长2.5%，其中服务零售额增长4.9%，成为消费市场扩容的重要推动力。

外贸增长势头稳。10月份，我国进出口总额同比增长31.2%，今年以来持续保持较快增长。

“稳”还反映在就业和物价的稳定。

“随着季节性因素影响消退，全国城镇调查失业率从9月份开始连续两个月下降，10月份全国城镇调查失业率为5.1%。从物价情况看，尽管受国际能源市场波动带来的输入性冲击影响，我国加大保供稳价力度，价格形势总体稳定。”付凌晖说。

针对10月部分指标增速出现回落，国家统计局新闻发言人王冠华表示，月度指标出现波动是经济运行中比较常见的现象，比如10月部分指标回落一定程度上受到中秋错月因素影响，部分需求在9月提前释放，客观上会对10月服务业消费等指标形成一定下拉影响。判断经济走势，既要看当月也要看累计，既要看总量更要看结构，既要跟自己比，也要放在全球经济坐标中来看。

“今年前三季度中国经济增长4.6%，在全球范围内也是一个非常亮眼的表现。进入四季度，经济平稳运行的态势没有改变。”王冠华说，中国经济在复杂环境中保持总体稳定的发展势头，这种“稳”本身就是全球的稀缺资源和宝贵资产。

向新向优发展态势延续

超过五成——这是今年前10个月以高端制造、智能制造为代表的新动能对规模以上工业增加值增长的贡献。

“新动能快速成长，对经济增长的贡献稳步提升，有力助推了经济高质量发展，成为今年以来经济运行的突出亮点。”付凌晖说。

市场需求加快向“新”拓展。

从消费看，文体旅游服务消费和智能绿色商品消费持续扩大。10月份，高能效等级家电和可穿戴智能设备零售额保持较快增长，旅游咨询租赁服务类零售额保持两位数增长。

从外贸看，高技术产品和绿色产品增势较好。10月份，我国高技术产品和“新三样”产品出口额同比增长均超过50%。

从投资看，资金和建设项目向创新驱动和产业升级等重点领域集聚。1至10月份，知识产权产品投资、设备工器具购置投资分别增长9.2%和8.9%。

“前10个月固定资产投资降幅有所扩大，主要是经济发展阶段变化、产业结构调整等多方面因素导致的。我们要客观理性全面看待，既要看到投资总量变化情况，更要看投资结构、质量、效益的改善。”付凌晖说。

产业向“新”发展同步加快。10月份，数字产品制造业增加值同比增长18.4%，工业机器人、集成电路产量增速均在20%以上；不少传统行业含“新”量提升，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增加值同比增长9.2%。

绿色生产力加快打造，日益成为拉动经济的新增长点。

“清洁能源利用占比稳步提升，绿色产品增长势头良好，10月汽车用锂离子电池产量同比增长33.9%，碳纤维及其复合材料产量增长52.2%。”付凌晖说。

实现全年预期目标有支撑有条件

展望全年，经济发展预期目标能否顺利实现？

“当前经济发展确实面临着一些困难和挑战，需要采取有针对性的措施解决。但在应对挑战、攻坚克难的过程中，支撑高质量发展的有利条件和独特优势也在不断巩固拓展。”王冠华说。

从运行基础看，前10个月供需两端指标比较平稳，城镇调查失业率稳定，物价温和上涨，能源供给充足，为全年目标顺利实现奠定良好基础。

从支撑因素看，新动能的驱动力越来越强。前10个月，规模以上高技术制造业、专精特新“小巨人”工业企业增加值分别增长14.6%和11.1%。

“在新旧动能转换过程中，一些传统行业面临转型调整的压力，同时也有一大批新产业、新业态、新模式冒出来、跑起来，这种新旧动能的彼长此消、接力转换，正是当前中国经济最为鲜明的特征。”王冠华说，新兴领域发展潜能大、成长势头好，无疑将有利于全年经济的平稳运行。

此外，外贸韧性和优势将持续彰显。

王冠华表示，面对全球经贸环境起伏不定，我国出口额和进口额连续多个月保持两位数快速增长，靠的是我国完备的产业体系和超大规模市场优势。依托完备产业链、多元化市场布局以及持续扩大的制度型开放，外贸对经济增长的支撑作用还将有效发挥。

“随着各项宏观政策协同发力不断显效，中国经济有望延续向新向优向好的发展态势，实现全年预期目标有支撑、有条件。”王冠华说。

来 源：新华社

原标题： 总体平稳 向新向优——透视10月国民经济运行态势

记者：王雨萧、张晓洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com