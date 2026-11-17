新华网 2026-11-17 10:05:28

记者11月17日从国家医保局获悉，截至11月15日，全国医保钱包2.0版业务运行平稳有序。

记者17日从国家医保局获悉，截至11月15日，全国医保钱包2.0版业务运行平稳有序。

全国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团的380个统筹地区支持被共济人使用医保钱包2.0版共济金额缴纳所在地的参保费，占统筹地区总数的96.45%。累计代缴居民医保141.09万人次、金额5.4亿元。

其中，河北、河南、山西、甘肃、湖南等五省的居民医保缴费金额，占到全国缴费总金额的67.81%。

据悉，国家医保局会同财政部、国家税务总局全面推进职工医保个人账户跨省共济工作，2026年10月16日，各省份和新疆生产建设兵团医保钱包2.0版全部升级上线运行。

来 源：新华网

原标题： 医保钱包代缴居民医保费统筹地区范围不断扩大

记者：李恒、彭韵佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com