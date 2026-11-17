新华社 2026-11-17 10:01:13

11月17日，在北京举办的北斗时空产业发展论坛上，中国卫星导航定位协会发布的《2026中国北斗产业发展指数报告》显示，截至2026年上半年，我国各种类型的北斗终端设备（不含消费类电子）应用数量接近4200万台/套，较去年同期增加近900万台/套，同比增长约27%，北斗综合应用渗透率超过90%。

11月17日，在北京举办的北斗时空产业发展论坛上，中国卫星导航定位协会发布的《2026中国北斗产业发展指数报告》显示，截至2026年上半年，我国各种类型的北斗终端设备（不含消费类电子）应用数量接近4200万台/套，较去年同期增加近900万台/套，同比增长约27%，北斗综合应用渗透率超过90%。 大众消费领域，2026年上半年，国内智能手机出货量达1.24亿部，超过98%支持北斗定位；国内搭载北斗终端的乘用车出货量约1000万辆；具有北斗定位功能的电动自行车销量达到2600万辆。 来 源：新华社 原标题： 我国北斗终端设备应用数量近4200万 记者：顾天成 海报制作：顾天成 本文转自：温州新闻网 66wz.com