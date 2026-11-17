新华网 2026-11-17 10:02:39

美军中央司令部11月16日证实，美军“罗斯福”号航空母舰已在其责任区内执行任务。这是美军目前在中东地区部署的第三艘航母。

美军中央司令部16日证实，美军“罗斯福”号航空母舰已在其责任区内执行任务。这是美军目前在中东地区部署的第三艘航母。

美军中央司令部当天在社交媒体发布一张照片，称“罗斯福”号航母15日正航行在印度洋上。美军称，该航母目前正在美军中央司令部责任区内执行预定部署任务。

目前，美军“布什”号和“华盛顿”号两艘航母已部署在该地区，尚不清楚“罗斯福”号是否将替换其中一艘航母。

美军方称，除三艘航母外，当前部署在阿拉伯海的舰队还包括13艘驱逐舰、两艘巡洋舰和一艘濒海战斗舰，另有两艘驱逐舰位于红海。

美国哥伦比亚广播公司报道认为，随着美军航母打击群在中东地区轮换，这三艘航母未必都长期部署在此。

自今年2月底对伊朗发起军事行动以来，美军在中东地区基本保持着至少两艘航母的部署规模。4月下旬，美军曾在中东同时集结“林肯”号、“福特”号和“布什”号三艘航母。美媒当时报道称，这是2003年伊拉克战争后，美军首次在中东形成三航母部署态势。

来 源：新华网

原标题： 美军证实“罗斯福”号航母已抵达中东

记者：黄强 徐剑梅

本文转自：温州新闻网 66wz.com