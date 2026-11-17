央视新闻 2026-11-17 10:05:22

记者11月16日了解到，市场监管总局、国家卫生健康委近日联合发布公告，将酚丁（酚汀）类、比沙可啶类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录，同时明确相应检测方法。

记者11月16日了解到，市场监管总局、国家卫生健康委近日联合发布公告，将酚丁（酚汀）类、比沙可啶类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录，同时明确相应检测方法。

酚丁、比沙可啶属于刺激性泻剂。近年来，减肥瘦身类食品市场需求持续增长，部分不法分子为规避监管，对上述两种物质进行结构改造，合成新型衍生物添加至食品中，虚假宣称功能，牟取不法利益。从近年监管执法与抽检情况看，该两类物质多被添加至宣称具有“减肥、排毒、排油”功效的果冻、蜜饯、糖果、饮料等产品中。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害食品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》，列入非食用物质名录的物质，可以认定为“有毒、有害的非食品原料”，相关违法添加行为，可依据刑法第一百四十四条，以生产、销售有毒、有害食品罪依法从严处罚。

来 源：央视新闻

原标题： 两部门：酚丁类、比沙可啶类物质被列入非食用物质名录

本文转自：温州新闻网 66wz.com