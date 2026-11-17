新华网 2026-11-17 10:31:34

据俄罗斯媒体17日报道，乌克兰再次袭击了克里米亚大桥，目前交通已暂停。这是克里米亚大桥连续第二天遭袭。

据俄罗斯媒体17日报道，乌克兰再次袭击了克里米亚大桥，目前交通已暂停。这是克里米亚大桥连续第二天遭袭。 报道援引当地官员的话说：“敌方再次袭击了克里米亚大桥。目前交通已暂停。我们呼吁居民和游客不要前往大桥方向，并在规划路线时考虑这些限制措施。” 克里米亚大桥连接克里米亚半岛和俄罗斯克拉斯诺达尔地区，全长19公里。 来 源：新华网 原标题： 克里米亚大桥连续第二天遭袭 交通已暂停 本文转自：温州新闻网 66wz.com