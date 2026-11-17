温州新闻网 2026-11-17 11:32:21

自2025年起，温州市社会主义学院联合市财政局、上海国家会计学院深化合作办学，承接该院国际留学生班、发展中国家专项援外研修班，探索开展涉外培训。两年间，市社会主义学院已承办四期涉外培训，共有120余名学员参训，学员来自埃及、南非、埃塞俄比亚、巴基斯坦、斐济、纳米比亚、柬埔寨等20余个发展中国家。

温州网讯（通讯员 章卉卉 记者 潘涌燚）上周，灯火璀璨的五马历史文化街区，一群不同肤色的访客驻足凝望千年谯楼；在城市大脑指挥中心，他们凝神注视不断跳动的数据大屏；行走乡村田垄之间，他们认真倾听乡村振兴的温州实践故事。这群特殊客人并非普通“游客”，正是发展中国家城市治理数字化转型研修班的学员。

自2025年起，温州市社会主义学院联合市财政局、上海国家会计学院深化合作办学，承接该院国际留学生班、发展中国家专项援外研修班，探索开展涉外培训。两年间，市社会主义学院已承办四期涉外培训，共有120余名学员参训，学员来自埃及、南非、埃塞俄比亚、巴基斯坦、斐济、纳米比亚、柬埔寨等20余个发展中国家。

课堂思辨：在理论研讨中读懂“温州之治”

一堂堂专题课程，为远道而来的学员搭建起理解中国式现代化地方实践的理论框架。

立足温州作为民营经济发祥地、改革先行区的独特禀赋，市社会主义学院紧扣发展中国家学员的现实关切，量身打造系列教学专题：《温州模式与民营经济创新发展》梳理民营经济从破冰探索到集群升级的完整脉络；《在中国式现代化道路上推进基层治理现代化》《城市治理数字化转型》依托温州改革实例，解读基层治理路径、数字赋能城市运行的实践场景。

课堂上，学员们带着本国发展面临的现实问题认真聆听，不时与授课专家互动交流。“来温州之前，我带着一长串本国中小企业发展的难题。我们拥有大量创业者，但缺少政策培育的路径。”纳米比亚中小企业管理部门官员丁尔诺说，课堂上“地缘文化孕育企业家精神”这一观点，令他深有共鸣。在他看来，温州企业直面挑战展现出的灵活与创新，印证了民营企业是市场经济的“毛细血管”。

来自塞拉利昂的毕德感慨，“温州模式” 让他重新认识中国经济的活力。这种自下而上的发展路径，生动诠释了中国经济快速发展背后的密码。

行走瓯越：在实地探访感知“温州脉动”

理论的思考，在行走的现场得到印证。走出课堂，学员先后走进温州城市大脑、市民中心，亲眼见证数据归集、一网统管为城市运行装上“智慧引擎”，近距离感受“最多跑一次”改革带来的政务服务效能变革。在德力西集团、泰昌集团、红蜻蜓集团等本土标杆企业，学员们深入生产车间，实地考察制造业数字化转型、品牌国际化实践。

博茨瓦纳工业部门官员欧娜认真记录参访全程。她说，制造业升级、传统工艺保护是一道两难课题：“在泰昌集团，我看到传统制造业依托数字化管理实现精细运营；在红蜻蜓集团，3D设计技术赋能传统手工制鞋工艺。数字化与工匠精神相融，带来诸多启发，这条科技赋能传统的发展路径，对推进工业化具有重要参考价值。”

文化是跨越国别、拉近人心的柔软纽带。本次研修跳出政务与产业考察范畴，将温州千年文脉纳入学习体验。在青灯市集，学员们围在创意吉他社旁拨动琴弦，齐声唱响“我爱中国，我爱温州”，歌声伴着市井烟火，绘就中外民间交流的生动图景。

在城市书房，学员们了解这一富有特色的公共文化服务模式。纳米比亚学员薄安妮评价，城市书房把阅读融入市民日常生活，以低成本、高效率实现文化普惠，是城市治理现代化的生动缩影。

漫步五马街、梧田老街，古旧建筑与新潮商业交相辉映，学员们从中读懂温州重商文化的传承与迭代。从城市街巷走向乡野田间，学员们来到枫林镇镬炉村，穿行整洁村巷、漫步田园之间，了解当地生态治理、产业发展和基层自治经验，直观感受乡村振兴带来的喜人变化。

互学互通：把培训流量化为开放增量

培训的价值远不止于观摩学习，更在于搭建合作对接的桥梁。市社会主义学院将城市推介、资源对接融入研修全过程，联合相关部门、温州市“一带一路”企业发展联合会举办专题商谈会。

浙江正康实业、威尔鹰新材料线缆、远泰科技等温州外贸企业面向海外学员开展推介。各方围绕海外市场开拓、跨境合规、跨文化融合、人才对接等议题充分交换意见，挖掘光伏、线缆等领域的合作潜力，努力把培训带来的交流流量转化为地方对外开放的发展增量。

期间，学员们纷纷记下相关企业负责人联系方式，并表示，商谈会为他们打开经贸对接窗口，计划回国后推动本国市场与温州产业进一步对接。

不少学员期待将此次培训成果转化为发展动力。回国之后，他们打算把在温州的所见所学带回本土，把民营经济培育、数字城市治理、乡村建设等方面的经验思路运用到本国发展实践中。

温州市社会主义学院相关负责人介绍说，温州作为民营经济先行地，能够为发展中国家提供一种参考视角，“我们将持续精心打磨涉外培训项目，把课堂搬到城市街巷、企业车间与乡野田园，让海外学员看见一个真实、立体、鲜活的温州，当好中外交流的桥梁纽带。”

一场涉外培训，既是展示中国式现代化温州实践的舞台，也是一扇双向开放的窗口。依托这一平台，温州向广大发展中国家分享中国式现代化的地方实践，在互学互鉴中消弭认知隔阂。让世界读懂温州，让温州走向世界，正是这一系列涉外培训的题中应有之义。

本文转自：温州新闻网 66wz.com