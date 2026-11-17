新华网 2026-11-17 10:31:35

西班牙海上救援部门15日说，过去两天内已有近2200名非法移民乘船抵达加那利群岛。

西班牙海上救援部门15日说，过去两天内已有近2200名非法移民乘船抵达加那利群岛。

加那利群岛是西班牙17个自治区之一，位于非洲西北部海域，与非洲大陆最近距离仅100多公里，是许多非法移民经大西洋偷渡至欧洲的登陆地。为躲避海上检查和拦截，很多偷渡者选择绕远航行，在海上的时间可能长达数天乃至数周。由于当地海域在秋季更适宜航行，这一时期抵达加那利群岛的非法移民人数往往激增。

据西班牙内政部发布的数据，今年1月至10月，逾2.8万人乘船非法越境，其中13327人在加那利群岛登陆。10月以来，抵达加那利群岛的非法移民人数激增，部分岛屿不堪重负，耶罗岛情况尤为严峻。据德新社报道，耶罗岛居民约1.2万人，进入11月以来已接收超过9000名乘船抵达的非法移民。西班牙政府已宣布加那利群岛进入紧急状态。

今年7月底，一条涉及西班牙边境政策的错误信息在社交媒体迅速传播，导致约8万人以泅渡等方式从摩洛哥冒险偷渡到西班牙北非飞地休达，其中约百人溺亡，酿成近年来西班牙最严重的边境移民危机。大多数非法越境者此后返回摩洛哥。

来 源：新华网

原标题： 西班牙加那利群岛两天涌入逾两千移民

记者 陈立希

本文转自：温州新闻网 66wz.com