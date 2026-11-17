新华网 2026-11-17 10:31:35

国际电信联盟（以下简称“国际电联”）2026年全权代表大会16日完成国际电联理事国和无线电规则委员会委员选举工作，中国成功连任国际电联理事国（2027—2030年），中国候选人、国家数据集团有限公司董事程建军成功连任无线电规则委员会委员（2027—2030年）。

国际电信联盟（以下简称“国际电联”）2026年全权代表大会16日完成国际电联理事国和无线电规则委员会委员选举工作，中国成功连任国际电联理事国（2027—2030年），中国候选人、国家数据集团有限公司董事程建军成功连任无线电规则委员会委员（2027—2030年）。

国际电联是联合国信息通信领域专门机构，负责统筹协调全球无线电频谱与卫星轨道资源分配，制定全球通信技术标准，推动通信基础设施建设。国际电联理事会由48个理事国组成，负责在两次全权代表大会之间履行管理机构职责。无线电规则委员会由12名专家组成，负责解释无线电规则、补充完善规则程序，并协调解决成员国之间无线电频率干扰等问题。

中国自1972年恢复在国际电联合法席位后，一直担任理事国，始终以建设性姿态深度参与国际电联工作，主导制定多个重点领域的国际标准，加快信息通信技术与千行百业深度融合。此次连任国际电联理事会成员国，中国将持续积极参与全球数字治理体系建设，推动形成开放包容的标准生态，并在无线电频谱资源开发利用、国际交流合作和专家队伍建设等方面，为推动全球信息通信业发展、促进全球无线电治理贡献中国智慧和中国方案。

程建军此次连任国际电联无线电规则委员会委员。目前，他担任该委员会副主席，根据该委员会相关工作规则，他将于2027年担任委员会主席，这既是国际同行对中国专家公正立场和专业素养的认可，也体现了国际社会对中国为全球无线电频率和轨道资源治理发挥更大作用的期待。

来 源：新华网

原标题： 中国成功连任国际电信联盟理事国

本文转自：温州新闻网 66wz.com