新华网 2026-11-17 10:31:00

作为世界上首个国家间合作开发的生态城市，中新天津生态城于2008年启动建设，是中国、新加坡两国政府间重大合作项目。

中新天津生态城一景（无人机照片，2024年摄）。新华社记者 李然 摄

穿越一众制造业工厂和重型卡车密集的公路，进入坐落于天津滨海新区的中新天津生态城时，很难不为这样一个制造业重镇中的生态项目感到惊叹。

初冬的中国北方，城市绿化已变为橘黄橙红，水系旁的芦苇在风中轻轻摇晃。不远处的沿海滩涂上，水鸟成群结队在泥滩上觅食、停留。这里是候鸟南迁的重要中转站，遗鸥等国家重点保护鸟类会在此越冬、继续南迁。

作为世界上首个国家间合作开发的生态城市，中新天津生态城于2008年启动建设，是中国、新加坡两国政府间重大合作项目。

不久前在亚美尼亚首都举办的第九届全球地方政府和城市峰会，发布了全球城市生物多样性保护优秀成果。生态城入选新一批“自然城市”平台名单，“滨海盐碱地生态修复与生物多样性保护创新实践”也入选了《中国城市生物多样性保护实践》案例集。

“这再次印证，生态城的生态实践已成为全球生态治理交流的有益参考。”中新天津生态城发展和改革局局长刘旭说。

生态城开发建设之初，“三分之一盐碱荒滩、三分之一废弃盐田、三分之一污染水面”的先天恶劣生态短板，让这里几乎成为一片“无人区”。在极端的本底条件下，为应对全球气候变化、加强生态环境保护、节约资源能源、实现城市可持续发展提供样板示范，成为生态城诞生的使命。

生态修复、水体景观再造、盐碱地绿化……经过持续多年的系统性生态修复，生态城已从一片盐碱荒滩，蜕变为一座人与自然和谐共生的绿色宜居之城。绿化面积达到1200万平方米，人均公园绿地面积超全国城市平均水平近3倍；今年7-10月，生态城永定洲公园监测站负氧离子浓度月均突破10000个/立方厘米均值线，成为城市里的“天然氧吧”；近10年PM2.5浓度从93下降到33，优良天数从143天增至272天……

在天津市滨海新区中新天津生态城拍摄的初冬景色（无人机照片，2025年摄）。新华社发（杜鹏辉摄）

人口的规模化迁入让这里的生态环境改善显得更为直观。截至今年上半年，生态城总人口超22万人。自2021年以来，生态城常住人口年均复合增长率超13%。

袁先生于十年前落户生态城，近几年，他发现家门口开始堵车。“这里正以肉眼可见的速度变得热闹。”

2024年，国家发展改革委印发《中新天津生态城建设国家绿色发展示范区实施方案（2024—2035年）》，确定了生态城打造以绿色低碳高质量发展为主线、以高附加值细分产业为重点、以国际一流营商环境为特征的国家绿色发展示范区建设目标。

生态城的绿色进程为当地产业发展铺平了路子，文旅产业便是其中代表。国家动漫园内，近2000家企业构建起动漫影视、数字游戏、短剧创作、数字文创等完整产业链。生态城还是国家全域旅游示范区，2025年游客接待量达1500万人次。

天津芒狗动画科技有限公司是生态城孵化的企业之一。该公司聚焦VR大空间体验项目，多个项目已进入越南、马来西亚、印尼等国家的商场和景区。“在印尼，有的观众甚至驱车200余公里去体验我们的项目。”公司董事长金岗说。

除文旅产业外，一些服务国家战略、聚焦产业高端的低碳产业也在有序铺开。为服务京津冀协同发展战略，华峰测控全球供应链中心、芯擎光电产业基地项目等陆续到位。2024年成立的新央企中国资源循环集团有限公司也落户这里，生态城先后引进集团旗下绿色科技研究院、共享服务分公司等子公司。大健康产业等高附加值产业也持续发力，生态城本地培育企业丹娜（天津）生物科技股份有限公司成功上市，蓝色光钥合成生物中试基地等项目入驻。

刘旭说，这些项目占地不大，清洁能源占比和附加值高，与生态城既有的绿色能源资源和低碳场景紧密衔接。

今年，生态城还发布了最新版构建一流营商环境的行动方案，围绕产业环境、市场环境、法治环境、政务环境建设等推出53项举措，保障企业安心发展。

中新天津生态城管委会主任李龙表示，当前，生态城已经从“建城”步入“兴产”的新阶段，生态城将聚焦职责定位，努力在建设中国—东盟经贸合作桥头堡、国家绿色发展示范区升级版、现代化人民城市等方面打造新样板。

来 源：新华网

原标题： 世界首个国家间合作开发生态城迈向产业发展新阶段

记者 李来房、梁姊、刘岚涛

本文转自：温州新闻网 66wz.com