新华网 2026-11-17 10:36:03

海地临时选举委员会网站15日说，遭刺杀的上任总统若弗内尔·莫伊兹的遗孀马蒂娜·莫伊兹已报名竞选总统。

海地临时选举委员会网站15日说，遭刺杀的上任总统若弗内尔·莫伊兹的遗孀马蒂娜·莫伊兹已报名竞选总统。

2021年7月7日，时任海地总统的若弗内尔·莫伊兹遇刺身亡，国家陷入动荡。此后，因政治危机持续、帮派暴力蔓延等因素，海地选举一再推迟，长期未能产生民选总统。2024年4月，海地成立过渡总统委员会，暂行特定总统权力。

路透社说，这将是海地2016年以来首次总统选举，第一轮投票定于2027年7月举行。

这是2021年8月14日在海地太子港拍摄的街头景象。新华社发（理查德·皮耶林摄）

33名已登记候选人中包括3名女性候选人，马蒂娜是其中之一；还包括多名前总统和前总理，以及前外交部长等。

马蒂娜近日在社交平台X上表示：“海地将依靠自身力量重新站起来，因为政治必须换一种方式来推行。”但她尚未就报名参选公开置评。

若弗内尔·莫伊兹的刺杀事件在海地和美国同时触发多起调查和刑事诉讼。马蒂娜是美国迈阿密一家法院所审理案件的关键证人，该案起诉了数十名涉嫌参与刺杀的嫌疑人。

来 源：新华网

原标题： 遇刺海地总统的遗孀报名参加总统选举

记者 乔颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com