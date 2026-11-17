龙湾发布 2026-11-17 11:33:15

92%以上的厂房去化率，26家入驻企业，其中8家来自激光与光电赛道——温州未来智能家居制造产业基地的最新招商数据，正让新光谷高端智造片从规划图纸走向实质运营。这些企业以“整机牵引+应用赋能+精密制造”的链式结构落位，成为片区启动产能释放的重要产业支点。

92%以上的厂房去化率，26家入驻企业，其中8家来自激光与光电赛道——温州未来智能家居制造产业基地的最新招商数据，正让新光谷高端智造片从规划图纸走向实质运营。这些企业以“整机牵引+应用赋能+精密制造”的链式结构落位，成为片区启动产能释放的重要产业支点。

温州未来智能家居制造产业基地位于滨海二十三路至二十五路，与金海四道交汇，由龙湾二期南单元D-10、D-12地块组成，共11栋生产车间，搭配研发办公楼、员工宿舍及商业服务设施等多元业态，总建筑面积约43万平方米。基地所处的龙湾二期4号围区，正是新光谷“一心两区三片”功能布局中“高端智造片”的核心承载区域——该片区布局了激光制造产业基地等重大制造业项目，承担着新光谷从创新策源走向规模化制造的关键功能。

在本批落位企业中，多家激光光电类项目恰好卡住了“核心智造圈”与“应用示范圈”的两个关键环节。作为浙南地区稀缺的激光智能装备整机企业，浙江兴族激光设备有限公司拥有实用新型专利2项、软件著作权3项、受理中专利4项，通过ISO9001及CE认证，系英伟达、华为等知名企业的供应商。作为园区梯度培育的种子企业，兴族激光将在陪伴式成长中深耕主业、持续做大做强。温州聚润汽车配件有限公司以激光焊接为核心工艺，属产业链精密制造环节，是本批落位项目中体量最大、产值贡献最强的企业。从整机牵引到应用感知再到精密制造，企业在基地内形成了“装备—应用—零部件”的微观链式闭环，使新光谷高端智造片在招商引资层面率先呈现“激光+汽车”等高附加值应用融合赛道的协同形态。

让园区从“标准厂房”升级为“产业社区”，是基地承接高端智造项目的另一重逻辑。三栋公寓楼配备904套公寓，套均48.24平方米，精装交付，独立卫浴、热水一应俱全，实现企业与房源1:1匹配，为企业用人留人提供前置条件。食堂可满足约3000人就餐，落地后形成以食堂为主、商业辅助的餐饮布局，商业服务主街汇聚便利店、早餐、快餐、药房、快递、五金、咖啡等业态。在激光光电这类技术密集型赛道，人才的稳定性直接决定项目的稳定性——生活配套的确定性，正在成为高端智造片区别于传统工业园区的核心竞争力。

当前新光谷已集聚规上核心企业218家，今年1至9月总产值超650亿元、同比增长30%以上，高端智造、产教融合、产城融合三个片区建设全面加速。滨海集团招商公司总经理何超佳表示，温州未来智能家居制造产业基地明年竣工投用后，将不仅为激光与光电、高端装备制造企业提供“拎包入驻”的发展载体，更标志着新光谷高端智造片从平台搭建期进入产能释放期，为温州打造全国激光与光电产业引领“新高地”补上规模化制造的关键一环。

来 源：龙湾发布

原标题： 低调的实力派！龙湾这个产业基地去化率超92%

本文转自：温州新闻网 66wz.com