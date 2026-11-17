全国网络辟谣 2026-11-17 16:41:46

辟谣 网传“河南许昌鄢陵建机场试飞”不实

详情：近日，有网民发布视频并配文称“鄢陵县飞机场，这架飞机正在起飞”，引发关注。经核查，该信息不实，河南省许昌市鄢陵县目前并未建设机场。无独有偶，近期，某平台不少短视频流传相同飞机起飞画面，并配上不同文字标题“某某村、某某寨机场试飞成功”，甚至还有全国各地不同版本，宣称本地机场已经试飞、开通客运航线，吸引大量不明真相的网民点赞转发。实际上，这类视频属于套用短视频特效模板、篡改地名拼接而成的不实信息，利用公众对本地交通发展的期待，借“家乡新机场”博取流量，不仅容易误导群众专程前往打卡、安排旅程，还会扰乱网络信息秩序。在此提醒广大网民：机场建设、通航消息，要以政府、民航官方发布为准。刷到同款视频、换地名的“本地机场试飞”短视频，要提高警惕，不要盲目跟风点赞转发。（来源：“清朗河南”微信公众号、“网信许昌”微信公众号）

辟谣 “江西赣州一工厂发生火灾致14人死亡”系谣言

详情：近日，有网民发布视频称“江西赣州一工厂起火并伴有爆炸声”，评论区衍生出“起火导致14人死亡”的说法，引发关注。经核实，网传“14人死亡”系谣言。涉事赣州某电子厂确有火情，现场明火已扑灭，本次火灾并无人员伤亡。（来源：“江西网络辟谣”微信公众号）

科普 饮料瓶底为什么是五瓣花？难道少装了？

详情：近期，“为什么饮料瓶底都是五瓣花的形状”话题引发关注和讨论。有猜测认为，这样设计是为了少装饮料或是追求美观，事实却并非如此。

一方面，每瓶饮料的外包装上均标注着明确的容量值，商家在灌装饮料时，需严格按照国家标准生产，确保容量控制在标注容量的误差范围内；另一方面，这种五瓣花形状的瓶底设计，主要是为了使PET饮料瓶具有抗压性。碳酸饮料产生的气体，在运输时会因晃动造成气体膨胀、产生压力，而五瓣花形的设计，可以分散气体饮料带来的压力，有效避免爆瓶的出现。（来源：“中国石化辟谣平台”微信公众号）

通报 警方披露“和平饭店51万天价小票案”细节

详情：近日，上海和平饭店“51万天价酒水账单”引发关注。上海市公安局黄浦分局就此发布通报，经查，外省市一家互联网酒类销售公司负责人赵某某为博取关注、提升销量，组织王某某、董某、董某某等人利用AI软件篡改和平饭店账单金额、替换酒水信息，制作虚假视频在网络散播。

经进一步调查，最先拿和平饭店不实“天价小票”开展推广的，是该公司另一酒类销售小组。该小组发现相关内容流量可观后，便将这套造假方法分享给其他同事。涉事小组修改图片后委托他人代发，推广人员则用大量账号冒充普通消费者，在评论区吹捧酒品，借和平饭店的品牌知名度捆绑营销自家酒水。

目前，警方已抓获15名涉案人员。其中赵某某等4人被依法采取刑事强制措施，其余11人被依法给予行政处罚。【相关辟谣及处置信息请见→反转！上海黄浦警方通报】

（来源：红星新闻、上海市公安局黄浦分局）

通报 海南曝光4起利用AI实施虚假宣传的网络交易违法典型案例

详情：近日，海南省市场监督管理局发布一批网络交易违法典型案例，曝光案例涉及住宿、农产品销售、美业服务、职业培训等领域利用AI实施虚假宣传的违法行为。

案例一：某酒店使用AI图片发布虚假广告

儋州市某酒店在平台开展线上团购经营期间，使用AI生成酒店外观效果图，宣传图片内容与酒店真实情况存在明显差异，误导消费者，构成发布虚假广告行为。属地市场监管部门已依法责令其停止发布广告、在对应范围内消除影响，并处以罚款。

案例二：某直播间使用AI绿幕虚构海南文昌鸡养殖场虚假宣传

2026年1月，临高县某农场直播间被曝以低价售卖假冒海南文昌鸡，经查其用AI绿幕虚构养殖场景，以普通三黄鸡冒充地理标志产品海南文昌鸡对外销售，涉案金额较大，其行为已涉嫌刑事犯罪。属地警方已立案侦查，涉案直播店铺已关停，相关商品全部下架。

案例三：某纹绣店使用AI技术生成绝对化用语虚假宣传

2026年7月，海口龙华区某纹绣店在直播间用AI生成并持续展示“海口天花板纹眉”宣传字样。经查，该店使用最高级指向的话术进行宣传，却无法提供相关支撑材料，属于欺骗、误导消费者的违法行为。属地市场监管部门已依法责令其停止违法行为，并处以罚款。

案例四：某公司使用AI伪造培训成效 实施网络虚假宣传

海南某物流科技公司为缓解经营压力，制造参训通过人数多、培训通过率高、通过级别高的假象，使用AI虚构“高级物流职业经理”通过人员名单，在公众号发布虚假培训成效宣传，欺骗、误导意向学员。属地市场监管部门已依法责令其停止违法行为，并处以罚款。（来源：“网信海口”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com