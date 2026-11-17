温州新闻网 2026-11-17 17:17:32

十余年来，添尚电子的实践印证：互联网时代，诚信不是一句口号，而是企业行稳致远的核心竞争力。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《海岛寄递守诚信 向善力量暖人心》

洞头南塘工业区机械汽配园内，分拣流水线不停运转，一件件包裹顺着传送带有序流转，送到海岛千家万户的手中。从线上女鞋电商起步，到电商、快递融合发展，温州添尚电子信息技术有限公司在党支部书记杨建立带领下，十余载坚守诚信底色，在海岛寄递一线，写下一段 “以诚立信、以信致远” 的实干故事。

守牢经营底线把诚信融进服务每一环

2013年企业创办之初，杨建立便定下一条规矩：不走捷径、不投机取巧。在他看来，网络生意隔着屏幕，消费者的信任，就是企业最珍贵的资产。企业推动“党建入章”，把诚信经营纳入企业重大事项前置审议，用制度把诚信的标尺立起来。

早年人工分拣容易出现错包、漏录信息，不仅耽误群众收件，也消耗信任。党支部牵头调研研判，投入资金更新智能分拣设备、升级作业系统，分拣效率提升三成以上。技术升级，不止是提速，更是从源头减少人为失误，守住服务的诚信底线。

一张小小的快递面单，连着群众的隐私。添尚电子紧跟国家邮政局隐私面单推广要求，依托技术手段屏蔽完整个人信息，快递员无需获取用户完整号码即可联系收件人。公司细化面单信息管理制度，分级管控查询权限，杜绝信息外泄。凡是涉及用户信息安全的诉求，件件登记、闭环整改，让海岛群众收包裹时，多一份安心。

海岛寄递难，是洞头不少村民长久的烦心事。添尚主动对接交通部门，参与“快递村村通”民生工程，建起共富物流配送中心，布设60余个村级快递柜，打通“四段到村”链路。针对离岛交通不便的现实，企业融入客货邮融合模式，依靠村邮员送件上门，取消5至15元的取件费，让偏远海岛群众，在家门口享受到和城区同质同价的寄递服务。

凝聚向善力量让诚信从企业延伸到村社

诚信，既要对客户守信，也要对员工走心。企业里搭起“有事找杨哥”帮办平台，常态化和快递员谈心，倾听难处。退役返乡的快递员方某家庭负担较重，企业主动结对帮扶，悉心扶持。靠着踏实肯干，如今方某已经成长为收入靠前的业务骨干。企业推出“三色三员”激励机制，每月拿出营业利润的3%奖励优秀员工，兑现“实干者有回报”的约定。暖心的举措留住了人，公司入职五年以上老员工占比超 80%，队伍稳定性在行业内十分亮眼。

诚信的微光，还顺着快递小哥的车轮，散向海岛街巷。公司百余名快递员走村入户，化身基层治理“移动探头”，沿途发现路面破损、安全隐患，及时上报线索50余条。连续三年，党员职工参与老年食堂志愿服务，春节期间为孤寡老人送餐上门，守护 “老年食堂不打烊”。快递小哥不再只是包裹的递送者，更成为基层治理、邻里互助的参与者，让网络诚信的温度落到社区末梢。

线上守信用，线下践初心。十余年来，添尚电子的实践印证：互联网时代，诚信不是一句口号，而是企业行稳致远的核心竞争力。面向未来，这家扎根海岛的企业，将继续以诚信为帆、以实干为桨，把红色力量融入经营全过程，持续为洞头、温州网络诚信建设注入企业微光。

本文转自：温州新闻网 66wz.com