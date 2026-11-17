温州新闻网 2026-11-17 17:22:26

立足海岸带治理实际，苍南县创新推行“三个一”实践路径，在168黄金海岸线全线落地商企信用监管码，以数字化信用监管为抓手，压实“门前三包”责任，为这条“最美风景线”注入诚信治理新活力。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《苍南“三个一”赋能诚信治理 助力打造最美海岸线》。

山拥沧海，海伴青山。苍南168黄金海岸线，一路串联起悬崖、沙滩、渔港与彩色渔村。随着沿线文旅持续升温，基层治理、市容管护、规范经营的现实考验随之而来。立足海岸带治理实际，苍南县创新推行“三个一”实践路径，在168黄金海岸线全线落地商企信用监管码，以数字化信用监管为抓手，压实“门前三包”责任，为这条“最美风景线”注入诚信治理新活力。截至目前，沿线已有1268户商户纳入信用监管体系，累计推动各类问题整改40余起。

一码赋信推动责任管理精准落地

“门前三包” 如何常态长效？分散执法力量如何攥指成拳？苍南县以商企信用二维码为载体，搭建起闭环可溯、动态可调的精准责任管理体系。当地把商户“门前三包”履约情况纳入信用评价，设置100分基础分值，细化12项加分指标、15项减分指标，覆盖环境保洁、规范经营、出店经营、垃圾乱堆、违规停车等场景，构建“一户一码、一码多评、动态更新”信用监管模式。游客、群众扫码即可查看经营主体信用等级、奖惩记录，信用状况公开透明；一线执法人员扫码可完成现场巡查、问题核验、积分调整，监管流程更简、处置速度更快，持续优化海岸沿线营商环境。与此同时，苍南县统筹综合行政执法、市场监管、属地乡镇等多方力量，建立周会商、联合巡查机制，累计开展联合执法86次，打破部门壁垒，实现监管力量协同联动，基层治理合力持续增强。

一户定责构建共建共治协同格局

基层治理不是部门“独角戏”，而是多方参与的“大合唱”。苍南县以信用监管为纽带，充分调动商户、村民、游客等多元主体积极性，打造多方联动、共建共享的治理新格局。以街区为单元，苍南县组织商户签订经营公约与责任书，引导商户主动自律、参与沿线文明管护。沿线乡镇结合本土特色延伸探索，马站雾城景区为商户布设食宿安全二维码，游客扫码便能实时查阅商户食宿安全评价与信用档案，这一举措收获游客广泛好评。为拓宽群众参与渠道，当地择优推选信用商户担任兼职网格员，同步推行家庭信用码，配套积分激励机制。马站镇中魁村依托信用红黑榜，将环境管护责任分解至8个网格，由16名村民志愿认领；村民林某因主动维护公共设施登上红榜，带动20余户家庭主动参与村级环境管护，全村每年节约保洁经费5.9万元。金乡油罐咖啡主理人主动认领石砰景区保洁区块，定期组织员工开展志愿清扫，带动周边5家商户加入，形成“商户自治、景区共护” 的生动样本。

一网运营筑牢长效赋能数字底座

为推动信用治理常态长效，苍南县依托“信用苍南”小程序搭建智慧监管平台，集成信用评级、风险预警、诉求上报等功能，建成“一码通查、一网统管”数字化治理体系。面向社会开通“随手拍”上报通道，群众发现市容乱象一键提交，执法端全流程闭环处置，治理效能、群众满意度稳步提升。当地持续拓展信用应用场景，面向市场主体推出信易贷、信易惠等 7 大类 22 项激励举措，AA 级诚信商户可享受道路卫生费用减免等政策红利，让守信主体真正尝到甜头、得到实惠。当地还坚持柔性审慎监管，同步建立失信修复机制，对轻微违规商户实行线上整改、积分修复，引导经营主体主动纠错、珍视信用。从“部门单独监管”转向“全民协同共治”，苍南依托商企信用监管码打造的海岸带诚信治理新模式，持续擦亮168黄金海岸线信用底色，让沿线商户、群众成为海岸基层治理的主人翁，为滨海文旅高质量发展提供坚实治理保障。

本文转自：温州新闻网 66wz.com