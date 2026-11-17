温州新闻网 2026-11-17 17:26:00

十六载笃行不怠，这段发生在龙港的公益故事，生动诠释了网络诚信的内涵：网络空间里的诚信，藏在每一条真实公示里，落在每一次如约而至的帮扶中，让更多人看见可信、向善的网络力量。

以诚立身、以信立业，诚信早已根植温州城市血脉。自2026年6月中旬，“以诚强城 信达未来”温州网络诚信故事征集活动正式启动，征集到一大批鲜活生动的诚信故事、典型案例与好做法，即日起相关内容将陆续展播，带你走近身边可感可学的温州诚信故事，读懂温州持续推进网络诚信建设、厚植城市信用底色的生动实践，共同绘就这座城市动人的诚信画卷。

今日展播《龙港：云端守护少年 公益微光暖人心》

在温州龙港，有这样一位公益人，扎根未成年人保护一线十六载，始终把诚信作为公益事业的生命线，线下用心做好帮教矫治，线上依托互联网平台做到公开透明，在网络空间传递诚信正能量，她就是应吟吟。

应吟吟是龙港市壹次心未成年人帮扶中心党支部书记、理事长，团中央首批志愿服务“青年讲师”、首批全国志愿服务督导。为给迷途少年撑起一把心灵保护伞，她毅然辞去高薪工作，自掏腰包创办浙江省首家专注未成年人帮教与心理矫正的5A级公益组织，把一句助人的承诺化作日复一日的长久坚守。

十六年间，她带领团队累计开展公益活动9000余场，志愿服务时长16万余小时，覆盖群众46万余人次，帮助100余名涉罪未成年人顺利再社会化、远离再犯罪风险，陪伴1100多名抑郁厌学的孩子走出心理阴霾、重返课堂，先后为30多名贫困学生募集助学金200余万元。

线下践诺立根基积攒善意底色

诚信，从来不是一句口号，而是帮扶中一次又一次兑现的约定。应吟吟牵头搭建“预防—干预—矫治—回归”全链条未成年人保护服务体系，创新“党员+社工+志愿者”联动模式，建成以4名专职社工为骨干、1000余名志愿者组成的服务队伍。

团队先后打造“阳光天使成才计划”“七色花？新居民子女成长关爱”“唤醒爱？心灵关爱计划”“童心同行？壹路成长”“德兴龙港懿行少年”等十多个特色公益项目，把困境儿童、新居民子女、社区矫正对象等群体纳入精准帮扶范围。

面对青少年心理危机，团队始终不缺位、不放弃。十六年来，他们成功介入学生心理高危、校园矛盾等危机事件 200余起，累计完成个案辅导5000余次，探索形成适合青少年抑郁、焦虑干预的特色疏导路径。由真实帮扶案例改编的微电影《爱在壹次心》，是全国首部社会组织参与未成年人帮教的公益微电影，片中帮扶对象重归正途的故事在网络广泛传播，许多网友正是被这份一诺到底的帮扶打动，主动加入志愿服务队伍。

多年深耕之下，她还孵化培育全国十多家青少年服务机构，把成熟的帮扶模式向外输送，让诚信帮扶的样本持续延伸。

云端晒单守公信让网络公益走实走稳

互联网为公益打开广阔空间，也对公益诚信提出更高要求。在应吟吟和团队看来，网络公益的核心不在于流量传播，而在于透明可信、说到做到。线上每一条项目发布、每一次爱心募集，背后都是一份沉甸甸的承诺。依托“志愿浙江”平台，团队上线百余项公益服务菜单，项目内容、活动安排、资源对接、服务成效全部线上公开，推行群众“点单”、团队“接单”、大众“评单”的闭环模式。

依托龙港市校外未成年人心理健康辅导站，团队打造“与心‘晴’有约”线上特色栏目，常态化推出线上心理公益课堂，开通线上咨询通道。隔着屏幕，未成年人和家长足不出户就能对接专业社工、心理咨询师，倾诉成长烦恼、疏导心理压力，打破地域限制，把心理关爱送到千家万户。善款管理同样坚持“阳光化”，壹次心困境儿童关爱基金落实线上定期公示机制，资助对象、发放标准、资金流向、到账记录一一清晰发布，累计筹款超百万元，每一笔爱心款项都有据可查，用公开守住网络公益的诚信底线。

线上发布招募、线上公示进度、线上督导跟进，这套模式也让善意跨越山海。她整合26家公益组织、2000余名社区志愿者骨干，联动“共享社？幸福里”小区、新时代文明实践站，线上发布帮扶需求、招募志愿者，线下落地开展惠民服务。她还带队远赴青海、陕西等地开展实地帮教，依托线上培训、云端督导的方式开展“传帮带”，孵化出青海省壹次心社会工作服务中心等本土社工机构，把诚信向善的公益理念通过网络传递到远方。

一路耕耘，一路芬芳。壹次心未成年人帮扶中心先后获得中国公益慈善项目大赛百强、浙江省品牌社会组织、浙江省优秀志愿服务集体等30余项荣誉；应吟吟先后获评“中国好人”“全国最美志愿者”“浙江省优秀共产党员”等60多项荣誉。

十六载笃行不怠，这段发生在龙港的公益故事，生动诠释了网络诚信的内涵：网络空间里的诚信，藏在每一条真实公示里，落在每一次如约而至的帮扶中，让更多人看见可信、向善的网络力量。

本文转自：温州新闻网 66wz.com