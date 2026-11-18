伤口总不愈合？可能是你踩了这5个坑
伤口好得慢，不是体质问题，而是护理踩了坑。拖慢伤口愈合的5个常见错误，你中招了吗？
误区一：伤口越干越好，敞着晾着才透气。
错误做法：把伤口直接暴露在空气中，觉得“风干结痂”才是好得快，甚至特意晒太阳？、吹风。
正确知识：现代护理理念是湿性愈合。过度干燥会让创面结痂变硬，肉芽组织无法正常生长，还容易痂下积脓，愈合更慢。
怎么做：使用专业敷料覆盖，保持伤口湿润、清洁、密闭，才是最快愈合的方式。
误区二：结痂就停止换药，觉得已经好了。
错误做法：看到伤口结痂、不疼了，立刻停止换药，不再护理。
正确知识：结痂≠愈合！很多痂皮下面是空的、感染的、没长好的，过早停药极易出现“假愈合”。
怎么做：遵医嘱完成全程护理，结痂后也要继续保护，直到医生确认完全愈合。
误区三：天天用酒精、双氧水猛擦消毒。
错误做法：有伤口就用酒精、双氧水反复冲洗、擦拭，认为越疼越杀菌。
正确知识：酒精、双氧水刺激性强，会杀死新生的肉芽组织，破坏创面愈合环境。
怎么做：先用碘伏消毒周围皮肤，再用生理盐水冲洗伤口。
误区四：有伤口就要“忌口”，只吃素不吃肉。
错误做法：长辈常说，有伤口不能吃肉、蛋、鱼。
正确知识：伤口愈合最需要蛋白质！不吃蛋白质，身体没有修复原料，再怎么护理，伤口愈合也不快。
怎么做：多吃鸡蛋、牛奶、瘦肉、鱼、豆制品，搭配维生素C，伤口愈合速度明显提升。
误区五：有伤口绝对不能洗澡，一碰水就感染。
错误做法：有伤口期间不敢洗澡、不敢沾水，把身体捂得又脏又闷。
正确知识：干净的身体才利于恢复，伤口可以做防水保护。
怎么做：使用防水敷料贴紧后正常洗澡，洗完及时检查、更换敷料即可。
温馨提示：
如果您的伤口出现以下情况，请及时到创伤外科门诊就诊：
1.超过2周不愈合。
2.渗液、流脓、有异味。
3.红肿、发热、疼痛加重。
4.糖尿病足、压力性损伤。
5.术后伤口感染。
专业评估、规范处理，才能让伤口更快、更安全地愈合！
（温州市中心医院 池银钗）
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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