温州新闻网 2026-11-19 16:18:00

温州网讯（记者 张湉 俞豪/制图）近日，温州市中心医院依托医共体联动机制，组织专家团队走进鹿城区藤桥卫生院开展消化道内镜筛查，成功检出两例消化道早癌病例，让此前从未接受过内镜检查的高龄高危群众，在家门口实现肿瘤早发现，推动当地癌症防治关口进一步前移。

两名患者中，67岁的周老伯被查出食道早癌，82岁的林老伯确诊胃贲门早癌。目前两人已转入温州市中心医院接受进一步治疗。

温州市中心医院消化内科、内镜中心主任潘杰表示，消化道早期癌症往往较为隐匿，患者通常不会出现胃痛、吞咽不适等典型症状，部分高危人群自我感觉身体健康，但已发生癌变；当出现消瘦、疼痛、出血等症状时，病变多已进展至中晚期，治疗难度大幅提升。

也正因如此，能否早期发现成为关键。“晚期肿瘤的病变特征较为明显，普通医师一般不难识别，内镜技术的主要价值在于发现几毫米大小的早期病变，让病人早一步得到治疗、少受一份罪。”潘杰说。据悉，依托先进的内镜设备和专业人才队伍，该院连续三年早期胃癌检出率超过50%，远高于全国不足20%的平均水平。

从胃炎到胃癌，有一条相对清晰的路径。潘杰称，约80%的胃癌与幽门螺杆菌感染相关：幽门螺杆菌感染引发胃的慢性炎症，长期炎症破坏分泌胃酸的腺体，继而出现胃萎缩，进一步发展为肠上皮化生，之后细胞调控异常、发生突变，逐步进展为肿瘤。此外，自身免疫性胃炎、胆汁反流、长期服用止痛药、乱吃刺激性保健品和药物等，也是诱发胃炎的常见因素。两者的区别在于可控性——幽门螺杆菌属于明确可控病因，规范治疗可以彻底清除；胆汁反流等情况很难根除，只能通过对症治疗做好黏膜保护。

“早发现、早诊断、早治疗，是目前战胜消化道肿瘤最有效的手段。”潘杰建议，市民最好在40岁之前完成一次胃肠镜检查，最晚不超过50岁。长期饮酒吸烟、有胃癌或食管癌家族史、反复出现胃部不适与反流、食欲下降，以及幽门螺杆菌感染者，更要主动将内镜筛查纳入健康管理计划。

据介绍，现代消化内镜除用于检查诊断外，还可直接开展超微创治疗。对于消化道早癌，在病变仍局限于黏膜层的阶段，即可通过胃肠镜直接切除，无需外科开刀，治疗效果优于传统手术。

科普专家 潘杰，温州市中心医院消化内科、内镜中心主任，浙江省抗癌协会肿瘤内镜专委会副主任委员，温州市抗癌协会胃癌专委会主任委员。擅长消化道早癌、胆胰疾病的内镜诊治，HP感染的临床和研究，消化系统肿瘤的遗传咨询。 科室简介 温州市中心医院消化内科，浙江省临床重点专科建设项目，国家级“幽门螺杆菌规范化诊治示范中心”，国家消化病临床医学研究中心（长海医院）分中心共建单位，温州市内镜质控中心挂靠单位。科室配套建成高标准消化内镜中心、介入诊疗中心与胃肠动力特色诊疗中心，配备3D高分辨率肛门直肠测压仪、24小时食管pH-阻抗检测仪等前沿专科设备，为各类临床研究开展提供顶尖硬件支撑。近年来，科室累计完成近30项临床试验项目，在消化道肿瘤早筛、幽门螺杆菌规范化诊治等领域的研究水平跻身国内先进梯队。

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