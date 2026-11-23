全国网络辟谣 2026-11-23 18:00:29

辟 谣 “大模型经过中医类别医师资格考试试题测试”不实

详情：近期，部分人工智能大模型产品及其运营、推广主体宣称，其大模型“经过了中医类别医师资格考试试题测试”，引发关注。

对此，国家中医药管理局中医师资格认证中心发布声明称，中心从未与任何人工智能大模型企业、平台或相关机构建立合作关系；未授权任何主体使用中心名称、简称、标识、考试数据及考试资料用于大模型训练、产品宣传或者商业推广；中心未对任何大模型产品开展过测评、认证、认可或者推荐。同时，中心从未以任何形式向社会公开、发布或出售中医类别医师资格考试历年试题（含真题、原题）、参考答案及相关考试资料，亦未授权任何单位或个人公开、发布、销售。（来源：“中医药考试”微信公众号）

误 区 没满月的狗不携带狂犬病毒？

真相：近日，“男子被小奶狗抓伤确诊狂犬病”话题引发关注。很多人认为，刚出生没几天的小狗呆萌可爱，不会带毒，其实不然。

狂犬病是由狂犬病病毒引起的一种急性传染病，主要攻击人的中枢神经系统。患者会出现怕水、怕风、怕光、咽肌痉挛等典型症状。一旦发病，死亡率接近100%。狗是否携带狂犬病毒与其年龄无关，幼犬可以通过两种途径感染狂犬病毒：一是母婴传播，如果母狗感染了狂犬病毒，那么其所生的幼犬也自然会携带。二是小狗如果接触携带狂犬病毒的动物，也会感染狂犬病毒。

狂犬病病毒主要存在于患病动物唾液中，经咬伤、抓伤或唾液污染破损皮肤、黏膜进入人体，沿周围神经上行至中枢神经（大脑）。伤口大小、出不出血，和风险高低并没有直接关系。只要皮肤屏障破损，就存在感染风险，必须立刻处理伤口并接种狂犬病疫苗。

被抓咬伤后怎么办？

很多人被狗、猫等抓咬伤后第一反应是“要不要先止血”，其实正确的伤口处理比止血更重要，且越早做越好。牢记“冲、消、打”三步法：

冲：立刻用肥皂水和流动的清水交替冲洗伤口至少15分钟。

消：冲洗后用稀释碘伏或其他具有病毒灭活效果的皮肤黏膜消毒剂涂擦伤口。

打：尽快到医院规范处置伤口，并按医嘱接种狂犬病疫苗，必要时注射狂犬病免疫球蛋白。（来源：“国家应急广播”微信公众号）

通 报 证券监管部门公布4起编造传播资本市场虚假信息典型案例

详情：今年以来，证券监管部门联合公安机关查办多个编造传播资本市场虚假信息的违法违规行为，依法处罚有关责任人员，有力打击不法分子，推动营造清朗资本市场网络空间。近日，两部门联合公布4起编造传播资本市场虚假信息典型案例。

案例一：宗某、卢某等编造传播行业税收政策谣言，扰乱市场预期

2026年2月，宗某捏造“互联网要按25%交税”消息发布至互联网。该谣言传播扩散后，对市场秩序造成干扰。公安机关已依法对宗某作出行政处罚。卢某对某APP人工智能生成的“游戏等互联网增值服务增值税税率将从6%调高至32%”相关信息未加甄别上传网络，陈某看到后转发至本人自媒体账号，进一步扩大谣言传播。证券监管部门已对上述人员作出行政处罚。

案例二：向某等人利用AI编造资本市场虚假信息，干扰政策实施

2026年3月，向某等人利用人工智能软件生成关于“证监会暂缓IPO”的虚假信息，使用20余个网络账号发布。向某等人批量散布关于资本市场监管政策虚假信息，混淆公众视听，扰乱市场预期。公安机关已依法对向某等人作出行政处罚。

案例三：韩某伪造监管执法虚假信息，误导社会公众

2026年6月，韩某篡改媒体快讯分享页截图，在网上制作发布监管部门对某企业负责人非法荐股出具警示函虚假消息。该谣言快速在多平台传播扩散，造成恶劣影响。公安机关已依法对韩某作出行政处罚。

案例四：沙某编造涉企网络谣言，损害企业声誉

2026年3月，沙某为博取关注，在网上杜撰某上市公司“向政府备案裁员30%”等虚假信息，引发网民关注，造成恶劣社会影响。涉事公司报案后，公安机关已依法对沙某作出行政处罚。（来源：“证监会发布”微信公众号）

通 报 邱某娟编造发布“免费采摘甘蔗”谣言被行拘

详情：近日，福建莆田仙游县某自媒体账号发布信息，谎称“鲤南镇象林村有片甘蔗田可以免费采摘”，致使大量被误导网民前去采摘甘蔗，给相关种植户造成经济损失。经查，该信息发布人邱某娟为博取关注、吸粉引流，虚构了上述“免费采收甘蔗”的不实信息并在网上发布。目前，属地公安机关已依法对其处以行政拘留7日处罚。（来源：“公安部网安局”微信公众号）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com