温州日报 2026-11-24 07:58:10

11月23日，温州市委召开老干部意见征求座谈会，深入贯彻党的二十届五中全会精神和省委十五届十次全会部署，征求对市委十三届十一次全会文件的意见建议。

温州网讯 11月23日，市委召开老干部意见征求座谈会，深入贯彻党的二十届五中全会精神和省委十五届十次全会部署，征求对市委十三届十一次全会文件的意见建议。

省委常委、市委书记张振丰出席会议并讲话。市领导陈应许、王森洪等参加座谈。

会上，与会老干部代表围绕市委十三届十一次全会有关文件，聚焦高水平建设创新温州、民营经济高质量发展、放大青科会品牌效应、加强基层党组织建设、深化干部教育培训、办好民生实事等方面积极建言献策。

认真听取发言后，张振丰说，老干部老同志们政治站位高、大局意识强、理念思路清，提出的一系列意见建议具有很强的针对性和可操作性。相关部门要全面梳理、充分吸纳，切实把大家的真知灼见转化为以高质量党建引领推动高质量发展的思路举措。

张振丰说，党的二十届五中全会对持之以恒推进全面从严治党作出系统部署。省委十五届十次全会深入贯彻党的二十届五中全会精神，提出打造新时代党建高地和清廉建设高地。温州作为“省一大”召开地、红十三军诞生地，将全面贯彻习近平党建思想，对标省委争当“四个排头兵”的目标要求，加快打造新时代党建高地和清廉建设高地市域样板。希望广大老干部老同志发挥优势，坚持在党言党、在党忧党、在党为党，在学习党的创新理论、年轻党员干部“传帮带”、党风廉政建设监督等方面发挥更大作用，为党和人民的事业增添正能量。

张振丰指出，近年来，温州坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，深入践行“八八战略”，全面实施市委“1361”思路举措，经济社会发展始终保持向上向好态势。站在新起点，温州要凝心聚力抓创新，构建“热带雨林式”创新生态，推动创新温州建设全面成势；要凝心聚力抓产业，坚持智能化、绿色化、融合化方向，做大做强“5+5+N”现代产业集群；要凝心聚力抓强城，把功能做强、把布局做好、把品质做优、把文化激活，进一步提升温州城市能级；要凝心聚力抓共富，持续缩小“三大差距”，更大力度促民富、抓民享、保民安。希望各位老干部一如既往关心支持温州发展，围绕中心工作多建宝贵之言、多献务实之策，共同推动温州各项事业迈上新台阶。

张振丰表示，各地各部门要认真细致、用心用情做好老干部工作，切实做到政治上尊重、思想上关心、精神上关怀，为老干部学习生活、发挥作用创造更好条件。

来 源：温州日报

原标题： 市委召开座谈会征求老干部意见建议 以高质量党建引领推动高质量发展

记者 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com