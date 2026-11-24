温州日报 2026-11-24 08:02:00

11月23日，省委常委、市委书记张振丰在调研推进重大交通工程项目建设时强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，统筹发展和安全，以金丽温开放大通道建设为牵引，坚持“大干交通、干大交通”，科学系统强谋划，高效协同抓攻坚，改革创新优运营，以交通圈拓展都市圈、带动经济圈，加快建设全国性综合交通枢纽城市，为做强“一圈一极一中心”挺起交通硬脊梁。

温州网讯 11月23日，省委常委、市委书记张振丰在调研推进重大交通工程项目建设时强调，要认真学习贯彻党的二十届五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述和考察浙江重要讲话精神，牢固树立和践行正确政绩观，统筹发展和安全，以金丽温开放大通道建设为牵引，坚持“大干交通、干大交通”，科学系统强谋划，高效协同抓攻坚，改革创新优运营，以交通圈拓展都市圈、带动经济圈，加快建设全国性综合交通枢纽城市，为做强“一圈一极一中心”挺起交通硬脊梁。

市领导张文杰、陈应许、李宁参加调研。

府东路过江通道项目是市“百项千亿”重大工程，下穿瓯江，横跨鹿城、永嘉两地。张振丰先后来到项目部展厅和北岸施工现场，察看了解工程特点、工期安排、新装备新技术应用等情况。张振丰指出，府东路过江通道对深化“拥江发展、两岸协同”、提升城市功能品质、疏解南北交通压力具有重要意义，要在确保安全的前提下高质高效推进，严格规范工艺流程，抓细抓实服务保障，加强项目与路网顺畅衔接，确保项目如期建成投用。

温福高铁是国家“十四五”规划的重大工程项目，建成后可在温州枢纽实现南北向350公里/小时高铁通道贯通。在该项目控制性工程瓯江公铁大桥施工现场，张振丰察看了解工程设计和建设推进进展，现场办公协调解决相关问题，要求坚持安全第一、质量至上，集中力量破解难点堵点，加强水上作业等技术保障，以一流标准推进项目建设，打造经得起历史和群众检验的标杆工程，为深化跨省区域协作和温州战略融入提供有力支撑。

每到一处，张振丰都向奋战一线的交通项目建设者们致以慰问和感谢。他强调，交通关乎开放格局、城市能级和民生福祉，要围绕深入实施新一轮“强城行动”，持续掀起重大交通项目建设热潮，构建完善现代综合交通体系，不断释放交通强城兴产、惠民便民综合效益。要聚力枢纽提能，以重大项目支撑海港进等升位、空港扩容提质、陆路联通拓展、物流体系优化，加快打造近洋航运中心、区域性国际航空枢纽，构建“外联内畅”的综合交通网。要突出未来导向，一体推进“六张网”和重大交通项目建设，加快构建现代化基础设施体系，推动交通一体化融合、安全化提升、数智化升级、绿色化转型。要带动产业振兴，拓展交通领域AI应用场景，引育并举发展现代物流、低空经济、商业航天、交通智能装备等新质生产力。要夯实民生底座，巩固“四好农村路”建设成效，加快推进城市快速路、打通断头路等工程，完善重点区域交通微循环，提升群众便捷出行获得感、幸福感。

市委副书记、市长张文杰要求，要坚持目标导向，紧盯工期节点，倒排攻坚时序，强化要素保障，加强现场管理，压实建设、监理、施工各方安全生产主体责任，统筹做好施工期间交通疏导与周边环境管理，确保项目安全、有序、高效建设。

来 源：温州日报

原标题： 市委市政府调研推进重大交通工程项目建设

以交通圈拓展都市圈带动经济圈 加快建设全国性综合交通枢纽城市

记者 郑序 缪眎眎

本文转自：温州新闻网 66wz.com