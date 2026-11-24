温州日报 2026-11-24 08:05:29

日前，浙江省科技厅公布首批12家“概念验证+技术经理人”试点名单，由温州医科大学附属眼视光医院承建、温州市科技局联合实施的浙江省眼视光概念验证中心成为温州唯一入选单位，加快探索一条从科研成果发现、筛选验证到转化落地的路径，打通成果从实验室到市场的“最初一公里”。

温州网讯 日前，浙江省科技厅公布首批12家“概念验证+技术经理人”试点名单，由温州医科大学附属眼视光医院承建、温州市科技局联合实施的浙江省眼视光概念验证中心成为我市唯一入选单位，加快探索一条从科研成果发现、筛选验证到转化落地的路径，打通成果从实验室到市场的“最初一公里”。

眼视光概念验证中心依托温州医科大学附属眼视光医院建设，充分发挥视觉健康全国重点实验室、国家眼视光工程技术研究中心等四大国家级创新平台优势，聚焦光电装备、视觉光学、生物材料、眼科药物、智慧医疗和未来科技六大核心赛道，构建多层次概念验证支撑服务体系，着力打造“概念验证+技术经理人+产业赋能”温州模式。目前该中心已累计征集入库项目195项，完成概念验证162项，推动36项科技成果实现转化落地，其中一款儿童近视创新药物已进入二期临床试验。

“把技术经理人的专业服务嵌入到科技成果转化全过程，进一步发挥概念验证中心的能动性，主动从高校院所、科研团队中发现有潜力的成果，把值得验证的项目筛选出来。” 市科技局有关负责人表示，概念验证中心是专门为科研成果提供早期验证服务的机构，技术经理人是畅通科技成果转化链路的黏合剂，此次试点“概念验证+技术经理人”新机制，核心是重塑技术经理人的角色，推动验证中心转变服务模式：从过去等着项目上门做验证，变成主动挖掘好项目、全程跟进陪跑。

根据试点要求，眼视光概念验证中心将探索技术经理人全过程负责制，建强技术经理人队伍。该中心有关负责人介绍说，中心已配置16位专兼职技术经理人，构建“转化门诊+科技情报中心”协同机制，从临床需求、科研成果和产业需求等多渠道挖掘好项目，技术经理人全程跟踪进展，推动更多创新成果从“概念”走向“应用”，探索形成具有眼视光特色、可复制可推广的成果转化新模式。

概念验证中心以验证科研成果从样品到产品的可行性为核心任务，为科研成果转化提供技术和工艺可行性验证、产品与场景体系验证、商业前景验证等概念验证服务的创新载体。近年来，我市持续深化科技成果转化，搭建概念验证与技术经理人协同服务体系，布局建设省市联动的概念验证中心梯队，培育了一支1500多人的技术经理人队伍，启动创建市级概念验证中心17家，其中获批省级认定1家、纳入省级培育库3家，覆盖新能源、生命健康、新材料等产业领域。

来 源：温州日报

原标题： 眼视光概验中心入选省级试点 探路成果转化“最初一公里”

记者 周大正

本文转自：温州新闻网 66wz.com