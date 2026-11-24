温州发布 2026-11-24 08:11:47

11月23日下午，温州市政府新闻办举行温州市推进乡村全面振兴新闻发布会。发布会上，市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长周建清介绍2026年温州市推进乡村全面振兴进展情况。

11月23日下午，温州市政府新闻办举行温州市推进乡村全面振兴新闻发布会。

郑鹏 摄

发布会上，市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长周建清介绍2026年温州市推进乡村全面振兴进展情况。

发布会现场

发布人就大家较关心的问题

回答了记者提问

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温州是中央农办“三农”基层联系点、全国农村改革试验区，民营经济发达，又兼具山海资源。请问，近年来温州在深化“千万工程”，推进城乡融合发展，缩小“三大差距”方面做了哪些探索？取得了哪些成效？

市委农办主任，市农业农村局党组书记、局长 周建清：

近年来，温州持续深化新时代“千万工程”，立足自身禀赋，围绕“富民”核心，做深做实“强城、兴村、融合”三篇文章，缩小“三大差距”攻坚取得了扎实成效。

收入差距方面，农村增速持续跑赢城镇，倍差降至1.82，今年前三季度持续收窄至1.79

我们坚定产业振兴这个关键，全链推进“六个一”土特产发展，创新推进农村集体经济经理人全市域试点，“共富工坊”下沉产业链，让农民更多分享产业增值收益。“十四五”时期，全市农村居民人均可支配收入从32428元增长至46446元，年均增长7.4%，连续多年快于城镇居民收入增速。尤为关键的是“提低”实效，我市低收入农户收入增速持续多年处于全省第一方阵。

地区差距方面，山区海岛县自我造血能力增强，山海联动格局不断巩固

我们坚持山海并利、协同发展，深化山海协作，完善“1+3+N”结对帮扶机制，由市领导牵头领衔组建30个市级结对帮扶团组，帮扶山区海岛县重点乡镇；推动12个县（市、区）组建帮扶团组帮扶“相对薄弱村”。落实“一县一策”，因地制宜推进县城、中心镇、重点村建设。继平阳之后，永嘉、苍南成功调出山区海岛县名单，泰顺全体居民收入首次超过全国平均线。坚持项目支撑，2026年谋划缩小“三大差距”项目279个，其中13个入选全省百个重点项目，数量及投资额均居全省第一，以实打实的产业投资夯实山区海岛县的内生动力。近两年山区海岛县GDP年均增速高于全市0.35个百分点，沿海带动山区、山海联动共进的格局不断巩固。

城乡差距方面，统筹基础设施和公共服务一体化，建设宜居宜业和美乡村

我们以“五美联建”推进人居环境提质，统筹完善城乡路网、水网、燃气网、物流网，推动养老、助餐、托育、医疗资源集约共享，打造苍南168黄金海岸等美丽公路，累计建成和美乡村2141个，今年底将达到2360个。在此基础上，率先出台基本公共服务一体化改革方案，建成“20分钟便民服务生活圈”，“固定+流动+互联网+AI”基层医疗服务新模式获第21届世界农村卫生大会推介，全市212辆巡回诊疗车定时定点定人进村，打通远程会诊，让偏远地区村民在“家门口”就能看上县级专家；全市启动“邻里助老”试点218个，年服务老人25万余人次。同时，迭代升级“共享社·幸福里”数字平台，超97%的矛盾化解在基层，实现乡村从环境整治向宜居宜业全面跃升。

近年来，温州山区海岛县高质量发展取得了不俗进展，请问温州在这方面有哪些具体举措？

市发展改革委党委委员、副主任 杨介棒：

山区海岛县持续高质量发展是推进乡村全面振兴的重要保障，对温州深入推进以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”意义重大。今年以来，市发展改革委积极发挥牵头抓总职能，聚焦山区海岛县重点领域和薄弱环节持续攻坚突破。前三季度，我市六个山区海岛县实现地区生产总值1998亿元，同比增长6.5%，增速分别高于全省全市平均0.9、0.6个百分点。

迭代升级“一县一策”

我们在制定出台支持文成、泰顺、平阳、洞头高质量发展市级政策的基础上，今年又接续出台永嘉、苍南市级支持政策，实现山区海岛县“一县一策”全覆盖。同步建立完善政策跟踪落实和协调督办机制，推动山区海岛县160项年度重点支持事项落地落细，有力有效推进山区海岛县经济社会赶超发展。

做大做强“一县一业”

我们围绕山区海岛县资源禀赋和产业基础，差异化、特色化推动主导产业提质增效。前三季度，山区海岛县实现规上工业增加值335亿元，同比增长12.9%，增速分别高于全省全市平均5.1、2.3个百分点。已成功打造永嘉泵阀、平阳智能装备2个百亿级产业集群，苍南和洞头的新能源产业正努力朝着百亿级产值加快发展。

加快推进富民增收

我们坚持以“富民”为核心做深做好“强城”“兴村”“融合”三篇文章，全力破解山区海岛居民增收瓶颈，重点支持指导文成、泰顺两县制定实施富民增收行动计划，多领域多渠道促进群众就业增收。前三季度，山区海岛县居民人均可支配收入44759元，同比增长5.8%，增速均高于全省全市平均。

深入实施山海协作

我们持续深化“1+3+N”山海协作结对帮扶机制，推进实施《温州市山海协作三年行动计划（2025—2027年）》《2026年温州市山海协作与山区海岛县高质量发展工作要点》。全市已实施山海协作产业项目75个、到位项目资金128亿元，统筹安排援建资金2394万元，落实各类消费帮扶资金超1亿元。

下一步，市发展改革委将认真落实市委市政府决策部署，聚焦政策赋能、产业提质、富民增收、山海协作等领域持续抓好落实，全力推动山区海岛县高质量发展，助力推进乡村全面振兴。

温州老年食堂已成为一张民生“金名片”，请问温州在农村老年食堂建设运营方面做了哪些工作？

市民政局党组成员、副局长 朱翼：

温州从2022年起连续四年将老年助餐纳入民生实事。目前全市已建成各类老年助餐服务点1356个，村（社）助餐覆盖率88%，年助（配）餐超千万人次，有效保障农村老年人就近便捷就餐需求。

“有没有”初步解决之后，“久不久”才是真考验。为此，温州2026年出台《老年食堂分层建设与分类运营工作指引》，重点做三件事。

精准画像、按需布点，把布局“定准”

我们全省首创“一库三图”可视化决策模型，建立动态更新的助餐需求库，同步绘制设施布局图、服务辐射图、需求热力图,优先保障“不能烧、不敢烧、不会烧”三类刚需老年人，把资源向高龄、失能、独居群体倾斜。同时推行“升降退”动态管理，让食堂的“进出”跟着老人需求走，而不是跟着牌子走。

分层织网、配强末端，把服务“送到”

依托决策模型，构建“1+N+X”分层助餐服务网络，“1”即镇（街）中心食堂，负责集中就餐、统一配送和兜底供餐；“N”即村（社）老年食堂和助餐点，就近满足老年人堂食需求；“X”即专业化入户配送队伍，打通服务“最后一公里”。目前已建成185家乡镇（街道）中心食堂、1171个基层助餐服务网点，223支配送队伍，形成“中心统筹、站点兜底、配送到户”的助餐服务格局。如文成平和乡今年8月尝试开出3条无人机送餐航线，把40分钟山路“拉直”成5分钟航程，这就是“X”末端配送的一种现实解法。

多元筹资、分类运营，把食堂“盘活”

我们明确“个人出一点、财政补一点、集体支一点、社会捐一点”的资金保障机制;同时鼓励各地老年食堂因地制宜运营，志愿者等人力充足的可自主运营，人力不足的可委托专业组织，养老机构资源可向周边村社配送，社会餐饮企业可设老年餐桌，慈善力量可办爱心低价餐，偏远山区可邻里互助。如泰顺县泗溪镇试点“邻里互助”搭餐模式，村两委发动热心农户多做一餐、多备一双筷子。目前25户邻里互助户月助餐近2000人次，人均月助餐成本降低30%。

老年食堂算的不是经济账，是民心账。我们将持续用力，让农村老年人，都能在可及半径内获得助餐服务。

“土特产富”是推动农业产业转型发展的重要抓手，请问温州今年在推进“土特产富”全链发展过程中，做了哪些具体工作，如何让广大农民能稳定增收、持续受益？

市农业农村局党组成员、副局长 余广：

近年来，我市“土特产”产业链条加快延伸，规模不断扩大，去年“土特产”全产业链产值达到326亿元。今年，我们的目标是突破350亿元，目前全市已有19条产业链列入全省重点培育清单，根据初步测算，350亿元的目标也即将实现。围绕这个目标，我们主要从三个方面发力：

靠技术创新提产能

聚力农业新质生产力发展，持续推进鹿城藤桥等16个农业“双强”先导区建设，落地江南大学温州技术转移中心、浙理工铁皮石斛研究院等科创平台，对接转化降解改性树脂包装等应用技术130余项，打造了一批具有辨识度的标志性成果。大黄鱼产业育成27椎新品系；平阳“翱丰1号”作为浙江首个肉鸽新品种配套系成功通过国审。

靠主体项目扩增量

围绕冷链运输、设备提升、精深加工等产业链重点环节，强化要素支撑，以重点项目带动龙头企业开展技术改造、装备升级和模式创新，累计建成国家级、省级农业产业平台35个，牵引落地平台项目200余个、吸引投资超百亿元，培育市级以上农业龙头企业395家，其中国家级9家、省级43家、产值超亿元35家。

靠开拓市场涨效益

深入实施土特产“百企参百展”“百团探百村”“百星推百品”三大行动，积极推动土特产元素嵌入夜间经济、餐饮集聚区等多元消费场景，全年举办各类展销活动100余场，带动现场消费超5亿元。强化出口服务，推动洞头紫菜首次出口中国香港，助力酱鸭舌等经典卤味产品顺利登陆东南亚五国电商商城，1-9月我市农产品出口达14.9亿元，同比增长9.6%。

而围绕农民稳定增收问题，我们主要从以下三方面入手：

让农民“入伙”

深化农村“三位一体”综合合作改革，全市域布局建设100个紧密联结的土特产产业联合体试点单元，构建契约型、分红型、股权型等现代农业经营体系，推动全市90%以上的农户融入现代农业组织，参与产业发展进程。

让产品“提价”

精准对接个性化、便捷化市场需求，积极开发“土特产”特色产品，提升土特产附加值。如，糯米山药从鲜销向料理包、营养粥深加工延伸，杨梅开发出果酒、饮品等多类产品，土特产附加值平均提升20%以上，农户也能享受到产业链增值带来的更多红利。

让就业“在家”

大力发展“土特产+”业态，引导土特产与康养、旅游、研学等产业融合，打造一批土特产特色旅游示范基地和精品线路，带动农民就地就近创业就业。同时，引导企业在产地建设原料基地、加工工厂，建设标准化“共富工坊”1500家，让村民在家门口就有活干、有钱赚。

温州村集体经济发展一直位居全省前列，温州是如何激活村集体经济内生动力的？在强村富民的具体实践中，温州有哪些特色创新举措，能否介绍一下相关情况？

市农业农村局党组成员、总农艺师 季旭仁：

发展壮大村级集体经济，是强村富民的基础工程，也是乡村振兴的固本之策。近年来，我们紧扣强村富民目标，重点在“市场化改革、项目化推动、数字化管理”三个维度持续发力，激活村集体经济发展内生动力，具体讲就是抓好“三个赋能”：

改革赋能，让沉睡的资产活起来

农村有不少闲置资源，却由于缺乏市场化路径，资源变不了资产、资产变不了资金。针对这一痛点，我们双管齐下找破局：一方面，大力推进农村产权市场化改革，并搭建起“1+12+N”三级农村产权服务平台，引入评估、拍卖、融资担保等专业机构，将13类农村资产推到线上交易，让闲置资产在公开流转中保值增值。到目前，全市累计完成交易2.52万宗，交易总额突破258亿元。另一方面，创新推行农村集体经济经理人制度，实施农村集体经济经理人“百千万”促增收计划，面向社会选聘懂市场、善运营的专业人才进村专职操盘，盘活资源、运营项目，很多闲置的集体资产重新产生了收益，实现了“死资产”向“活资本”的转变。全市共培育农村集体经济经理人和乡村业态主理人1500人，今年以来已激活闲置农房2460宗，带动农户和村集体增收1.8亿元。

项目赋能，让增收的渠道宽起来

我们坚持把产业项目作为强村富民的核心支撑，立足山区、沿海、平原等不同区域乡村资源禀赋和产业基础，每年谋划实施一批收益稳、带动性强的集体经济重点项目，不断增强村集体的自我造血增收能力。近三年，全市共落地集体经济项目1023个，村级总投资达122亿元。村集体通过这些项目进行自主经营、入股分红、服务创收等，持续拓宽稳定增收渠道，越来越多的村实现了从“靠补助度日”到“靠产业增收”的转变。目前全市村集体经济总收入115.2亿元，稳居全省第二。

数字赋能，让集体的账本清起来

资产越活、项目越多，越要管得规范、晒得透明。一方面，我们紧盯村级债务、工程项目、集体合同这些重点领域，连续三年开展农村集体“三资”专项整治，一边清理存量问题，一边严控新增风险，有力筑牢了村集体经济发展根基。另一方面，我们在全市推行集体经济“三电一码”数字化管理：也就是在村集体推广电子票据、电子合同、电子印章，并给每一处集体资产、每一个增收项目都配上专属“资产二维码”，实现财务收支全程线上留痕、资产交易全部阳光操作、收益分配全员可查可监督。这套机制既扎紧了廉政风险的笼子，把集体经济晒在了阳光下，也为村集体持续稳定增收筑牢了监管保障。

下一步，我们将继续锚定强村富民总目标，持续做深做实改革赋能、项目赋能、数字赋能三篇文章，着力把村集体的家底盘活、家业做强、家账算清，不断拓宽多元增收路径，持续强化自我造血能力，让村集体的发展动能更充沛，让更多发展红利实实在在惠及广大农民群众，为全面推进乡村振兴、扎实推动共同富裕筑牢更加坚实的基层根基。

来 源：温州发布

原标题： 温州推进乡村全面振兴！

本文转自：温州新闻网 66wz.com