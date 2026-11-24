温州晚报 2026-11-24 08:21:15

11月23日，一场面向市场主体的新修订《中华人民共和国商标法》专场宣贯会在温州举行，标志着温州正式启动新法落地前的全市层面普及工作，为明年1月1日新法正式施行提前搭建政策衔接桥梁。

温州网讯 11月23日，一场面向市场主体的新修订《中华人民共和国商标法》专场宣贯会在温州举行，标志着我市正式启动新法落地前的全市层面普及工作，为明年1月1日新法正式施行提前搭建政策衔接桥梁。

本次修订是该法自1983年施行以来首次全面系统性修订，条文总数从原有73条扩充至87条，不仅新增“商标注册的条件”独立专章，还针对当前市场反映强烈的恶意囤标、“傍名牌”蹭流量、网络场景商标使用认定模糊等痛点作出明确制度调整。

宣贯现场重点解读了多项和温州经营主体密切相关的核心变化：动态标志及多要素组合正式纳入可注册范围，适配短视频、直播等新消费场景的品牌注册需求；不以使用为目的、明显超出正常生产经营需要的商标申请将直接不予注册，恶意囤标造成不良影响的最高可处10万元罚款；针对市场上常见的“心机商标”（指商家将易使人联想到商品品质、属性的描述性词汇注册为商标，使人误以为是产品真实特征）误导公众行为，新规明确了限期改正及最高25万元的处罚标准，拒不改正的可直接撤销注册商标。

作为民营经济重要发祥地，温州已先后获批国家知识产权强市建设示范城市、国家知识产权保护示范区建设城市。近年，我市持续优化知识产权服务供给，建成国家级知识产权保护中心，探索商标“跨网联办”改革试点，商标注册办理便捷度大幅提升，相关工作获评全国优秀商标业务受理窗口称号。据统计，近三年温州办理商标业务量超3万件，为企业节约办理成本超千万元；目前全市有效注册商标达66.2万件，居全省第二。

不少参会企业代表表示，新规厘清了此前品牌布局中的不少模糊边界，过去“广撒网、多注册”的思路已经不再适用，接下来会重新梳理自身商标储备，把品牌运营的重心从“数量扩张”转向“质量提优”。

来 源：温州晚报

原标题： 新修订商标法专场宣贯会昨举行 “心机商标”误导公众最高罚25万元

记者 陈培培

本文转自：温州新闻网 66wz.com