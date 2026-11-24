温州晚报 2026-11-24 08:26:00

为深入推进温州人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”建设，促进创新链、产业链、教育链、人才链、服务链深度融合，“拥抱AI·职引未来”2026年全国城市巡回招聘温州站（人工智能应用专场）暨“千企百校”人力资源合作交流大会，将于11月27日在温州理工学院举办。

温州网讯 为深入推进温州人工智能创新发展先行市、“AI示范应用第一城”建设，促进创新链、产业链、教育链、人才链、服务链深度融合，“拥抱AI•职引未来”2026年全国城市巡回招聘温州站（人工智能应用专场）暨“千企百校”人力资源合作交流大会，将于11月27日在温州理工学院举办。这是全国城市巡回招聘首次在温州开设人工智能应用专场活动。

“千企百校”作为温州引才招智的重量级品牌，至今已走过八个年头。八年来，活动推动750所高校与温州企事业单位建立常态化合作，在全国697所高校设立人才工作联络站，累计引进高校毕业生近5万名，已成为温州乃至全省颇具影响力的校地人才合作平台。本次活动融合全国巡回招聘、校企对接、人力资源服务交流三大板块，聚焦人工智能产业真实应用场景，推动企业用人需求与高校人才智力供给精准对接。

大会创新采用“人才招聘+校企对接+产才协同”模式，集结全国超310家重点企业、108所高校院所、18家省内外优质人力资源服务机构，释放近5000个优质岗位，打造人才、企业、产业、城市四方联动的交流立交桥。招聘专区聚焦温州“5+5+N”产业发展布局，专设人工智能应用专区及各县（市、区）招聘专区，抢抓2027届高校毕业生实习求职关键窗口期，同步在温州人才网开展网络招聘与视频面试。

本次大会亮点纷呈，多项重磅内容将在开幕式集中亮相。现场将开展异地商会、港澳台和行业协会优秀人才工作站、全国高校人才工作联络站表彰授牌；举行校企合作项目集中签约；温州市人社局将联合交通银行温州分行落地“人资E贷”专项授信，以金融力量赋能人力资源行业发展；浙南闽北赣东高校引才联盟将正式成立，探索建立合作共赢精准引才机制，进一步推动区域引才从阶段性招聘转向长效化协作。

备受关注的全省首批“AI翻译官”职业能力考核专项证书也将在本次大会颁发。今年以来，温州针对制造业智能化转型“业务与技术脱节”痛点，创新打造“AI行业翻译官”培育体系，相关能力纳入省级专项职业能力考核规范目录，可为产业持续输送复合型AI应用对接人才。大会还将进行温州AI场景人才需求、龙湾“两业融合”改革经验专题推介，并重磅发布《温州市人力资源服务业发展白皮书（2026）》。

延续“来温州·创未来”人才主题，本次大会面向广大青年人才抛出橄榄枝，让企业的AI应用场景找到人才，让院校科研成果找到市场，让青年人才找到在温州的发展机遇。届时，来自全国各地的院校代表、企业家、人力资源机构、青年人才汇聚温州理工学院，共赴一场产才融合的人才盛会。

来 源：温州晚报

原标题： 全国城市巡回招聘温州站本周五启幕 “千企百校”搭起AI人才供需大舞台

记者 谢施琦

本文转自：温州新闻网 66wz.com