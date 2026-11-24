温州日报 2026-11-24 08:45:00

11月23日，记者从温州龙湾国际机场获悉，机场联合顺丰速运推出了“温情飞·箱无忧”行李门到港、港到门双向服务，通过“出发上门取件、机场代办托运、到达就近交寄”，让从温州机场往返的旅客卸下“箱”愁。

温州网讯 11月23日，记者从温州龙湾国际机场获悉，机场联合顺丰速运推出了“温情飞·箱无忧”行李门到港、港到门双向服务，通过“出发上门取件、机场代办托运、到达就近交寄”，让从温州机场往返的旅客卸下“箱”愁。

赶飞机拖着行李箱排队托运、带娃出行一手牵娃一手拎包、中转等候被大件行李困住脚步……这些出行痛点，如今在温州有了新解法。据介绍，“温情飞·箱无忧”提供两大服务模式。门到港服务面向出发旅客：出行前通过顺丰速运APP、“顺丰速运”或“顺丰轻松行”小程序下单，选择航班起飞前的上门取件时段，填写航班信息、行李类型、件数重量及取件地址；顺丰工作人员按约定时间上门，完成身份核验与行李合规检查后收取行李并运送至机场；机场地勤人员核对信息后，代为办理值机及行李托运手续（仅限国内及国内通程航班），确保行李随旅客所乘航班同步运抵；旅客只需携带随身小件物品按时抵达机场，凭电子登机牌和有效乘机证件过安检、登机即可。如需纸质行李小票，可至人工柜台申领。

港到门服务面向到达旅客：航班落地后，旅客前往行李转盘提取本人托运行李，核对件数与外观完好度；通过顺丰官方渠道线上下单，填写收件地址与配送需求；前往T2航站楼一楼顺丰服务柜台交付行李，确认无误后即可离开机场；顺丰将按约定将行李配送至旅客指定地址。

服务范围覆盖温州市全域及周边区县，上门取件与末端配送均由顺丰速运承接，具体可达范围、服务收费以实际下单页面显示为准。托运行李须严格符合民航运输规定，锂电池、充电宝、打火机、火柴等禁止托运物品严禁放入行李内。若行李因规格超规、重量超标，或包含禁运、限运物品无法代办托运，行李将暂存于T2航站楼一楼顺丰服务柜台，工作人员会第一时间联系旅客告知；旅客需预留充足时间，抵达机场后自行到柜台提取并办理托运手续。

11月15日，该服务已经迎来首单顾客，一名动车转飞机的旅客率先体验了“人、行李分开走”的便利。“我是13:56抵达温州南站，晚间20:55将从温州机场搭乘MU2290航班飞往西安，两段行程间隔近7小时。拖着行李箱出行，逛吃游玩多有不便。”该顾客告诉记者，当天12:25，她在顺丰平台下单“温情飞·箱无忧”。顺丰工作人员提前在温州南站出站口等候，旅客到站后完成身份核验与行李安全查验，于14:28顺利交运行李。随后，行李单独启程，15:47送达温州机场T2航站楼顺丰服务柜台，从温州南站到机场全程用时1小时19分钟。

作为温州机场“温情飞”服务品牌矩阵的新成员，“温情飞·箱无忧”也是人文机场建设从基础保障向品质体验升级的生动实践。温州机场相关负责人告诉记者，行李事虽小，却连着每一位旅客的时间成本与出行感受。温州机场秉持“温情有我，用心相伴”的服务理念，聚焦旅客需求，联合顺丰打通服务链路，把便捷托运从机场值机柜台延伸到旅客家门口，让民航出行既有速度，更有温度。

来 源：温州日报

原标题： 温州机场联合顺丰速运推出“温情飞·箱无忧”服务

机场内往返的旅客可卸“箱”愁

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com