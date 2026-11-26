温州商学院 2026-11-26 14:35:00

这一天，温州商学院迎来全校首个“师生日”。全校暂停常规的课堂教学，以“亦师亦友 其乐融融”为主题，将育人的场景从三尺讲台延伸到了操场、食堂、书院和社团市集。

温州网讯（通讯员 叶锡环）11月25日的午后，温州商学院的匹克球场上爆发出阵阵欢呼。信息工程学院一位老师刚打出一记漂亮的扣杀，还没来得及喘口气，就被身边的学生笑着围住“讨教秘诀”。而在不远处的食堂里，未来设计学院的几位老师正与学生围坐一桌，从实习规划聊到海外升学，笑声与饭菜的香气交织在一起。

这一天，温州商学院迎来全校首个“师生日”。全校暂停常规的课堂教学，以“亦师亦友 其乐融融”为主题，将育人的场景从三尺讲台延伸到了操场、食堂、书院和社团市集。

打破边界：把讲台搬进生活里

这一天不上课，并非临时起意，而是温商院扎实推进“育人型大学”建设、深化人才培养方案改革的生动落地。在学校看来，育人绝不局限于45分钟的课堂，师生并肩闯关、同桌共餐、挥洒汗水，同样是不可或缺的教育场景。

为了让学生们真正走出寝室、丰富体验，各学院结合专业特色，精心设计了丰富的互动载体。金融贸易学院以“三人行，必有我师”为线索，将主题班会与素质拓展巧妙串联；城市学院与马克思主义学院的师生们则打破身份界限，混编组队，在串联六大场地的闯关游戏中默契配合。

最让人津津乐道的，是特别设置的“师生共餐”福利。活动当日1名老师可带领3名学生，在食堂免费用餐，食堂成了最温馨的交流场。平时在讲台上严肃的老师，此刻成了倾听者；学生平时不敢开口的心里话，也在互动中娓娓道来。“午餐氛围十分融洽，和老师们畅聊专业、考研，完全是和上课不一样的感觉，我受益匪浅。”学生彭博感慨道。

卸下光环：做真实可信赖的师长

午后，趣味运动赛事轮番登场。国际学院的足球友谊赛上，师生以球会友，汗水淋漓中，学生王康泽真切体会到了“信任队友、团结合作”的重量。傍晚时分，校园步道变身热闹非凡的社团市集，从全校300余个社团中精选出的100个社团集中亮相，搭配校园美食节，吸引了无数学生驻足。

夜幕降临，压轴环节“2026最受学生爱戴的老师”展演如期举行。这份完全由学生投票推选的荣誉，伴随着台下此起彼伏的掌声，道出了同学们最由衷的敬意。

一天不上课，课并没有少。师生在游园会里搭过话，在球场上递过球，在餐桌上碰过杯。教室之外的那些时间，正在悄然重塑着温商院的教育生态。正如马克思主义学院教师项熙丽在活动后所写下的感悟：“这样的交流不再是单向度的，为后续教学奠定了情感基础。我意识到，学生需要的不是一位‘永远正确的老师’，而是一位真实、可信赖且尊重他们的师长。”

来 源：温州商学院

原标题： 温州商学院首创“师生日” 构建温暖育人生态

通讯员 叶锡环

本文转自：温州新闻网 66wz.com