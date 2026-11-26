温州都市报 2026-11-26 14:54:27

近日，APEA亚太青年企业家论坛“亚太青年领袖计划”在中国香港正式发布，温籍奥运冠军、游泳名将徐嘉余入选“2026亚太U35行业先锋领袖榜单”。同批入选的浙江奥运冠军还包括黄雅琼、石智勇、汪顺。

温州网讯 近日，APEA亚太青年企业家论坛“亚太青年领袖计划”在中国香港正式发布，温籍奥运冠军、游泳名将徐嘉余入选“2026亚太U35行业先锋领袖榜单”。同批入选的浙江奥运冠军还包括黄雅琼、石智勇、汪顺。

亚太U35行业先锋领袖榜单由APEA亚太青年领袖计划发起，面向APEC框架下21个经济体，旨在发现和表彰35岁及以下在各行业取得突出成绩的青年代表，本届共有来自18个经济体的163人入选。榜单的评选标准并不局限于单一的专业指标，而是兼顾创新能力、社会价值与跨区域影响力。

徐嘉余的入选，恰是对这一标准的生动注脚。2024年巴黎奥运会，他与队友携手夺得男子4×100米混合泳接力金牌，打破了美国队在该项目上长达40年的垄断，也收获了个人职业生涯首枚奥运金牌。进入2026年，31岁的徐嘉余没有停在原地，而是主动推倒原有的“高强度、大负荷”训练模式，重新摸索“总量做减法、强度做加法”的新路径。这一调整很快在赛场上收到成效：10月的全国游泳锦标赛（短池）上，他先是在男子50米仰泳中游出22秒03，刷新世界纪录；随后又在100米仰泳单项决赛、男女4×100米混合泳接力第一棒连续两次改写亚洲纪录，将成绩定格在48秒54。《人民日报》随后刊文，以“勇敢试，给运动生涯创造新可能”为题，肯定他主动革新训练体系、突破年龄瓶颈的探索。

徐嘉余用“敢试”回应了“31岁还能不能游”的疑问，也让“行业先锋”的内涵超越了奖牌与纪录本身——不是守成，而是在职业生涯的成熟期依然选择重新学习、重新出发。此次他与多位浙江奥运冠军一同登上亚太青年领袖的榜单，折射出的不只是个人的突破，也是温州在竞技体育人才培养上持续积累的厚度。

来 源：温州都市报

原标题： “勇敢试，给运动生涯创造新可能”

徐嘉余入选亚太U35行业先锋领袖榜

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com