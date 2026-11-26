温州都市报 2026-11-26 14:56:13

延续10月份跌势，11月A股市场连续大跌，11月25日沪深指数跌幅均超2%。此前，沪指于10月份下跌了243.17点，跌幅高达6.33%，温州投资者A股账户当月浮亏达639.27亿元，户均浮亏近2.08万元，为今年以来浮亏最高的月份，也是近几年少见。

温州网讯 延续10月份跌势，11月A股市场连续大跌，昨日沪深指数跌幅均超2%。此前，沪指于10月份下跌了243.17点，跌幅高达6.33%，温州投资者A股账户当月浮亏达639.27亿元，户均浮亏近2.08万元，为今年以来浮亏最高的月份，也是近几年少见。

两年前的10月份，是A股市场牛市开启的时间。在经历今年第三季度的调整后，不少投资者期望着市场在10月有所表现，但事与愿违，沪指在10月初仍在3800点上方，可是10月末收于3600点以下，是今年跌幅较大的月份。

“经历了前几个月科技股的调整，我预期10月份A股市场会趋稳，重拾升势，也准备着调整一下仓位。”有多年投资A股市场经历的胡先生说。眼下A股市场屡创第三季度调整以来的新低，胡先生看着账户一天天“缩水”不敢调仓，10月份成其今年浮亏最大的月度，幅度接近10%。

根据市证券期货业协会公布的数据测算，10月份温州投资者A股账户户均浮亏20754.83元，浮亏幅度高达16.37%；同时，温州投资者A股账户户均市值已跌破11万元，较几个月前的高点减少了逾5万元。

10月份温州投资者A股账户浮亏较大，或许跟他们选择持股不动有关。多名A股市场投资者告诉温都记者，以为市场再跌一下就会企稳反弹，10月份未对持仓做任何调整。

市证券期货业协会的统计数据也显示，10月份温州投资者的A股交易大幅下降，当期交易额为3082.85亿元，环比减少了1578.26亿元，降幅高达33.86%；同时，10月末温州投资者A股账户结算资金余额环比减少了156.34亿元，当期融资余额（已实际使用的授信额度）环比也减少20.17亿元。

温州各券商营业部10月份的盈利也大幅减少。据市证券期货业协会统计，10月份温州各券商营业部的利润总额为2339.97万元，环比减少了6977.63万元。

来 源：温州都市报

原标题： 10月份温州A股投资者浮亏639.27亿元 月度户均浮亏额为今年最高

记者 郑俊杰

本文转自：温州新闻网 66wz.com