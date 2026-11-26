新华网 2026-11-26 15:09:12

深圳奇迹，属于千千万万个奋斗者

亚太经合组织第三十三次领导人非正式会议期间，习近平主席深情讲述深圳故事，向世界推介：“看五十年的中国就来深圳”。

1978年，深圳还是一个小渔村。近五十年过去，这里高楼林立、车水马龙。在中国改革开放大潮中，深圳勇立潮头、奋发进取，实现了从边陲小镇到国际化大都市的历史性跨越，创造了世界发展史上的一个奇迹。

“深圳是一个有大故事的地方。”故事的主角，是千千万万的奋斗者。在这里，无数奋斗者把梦想、汗水与创造力融汇在一起，不断书写新篇章。

城市的奇迹归根到底是人的奇迹。在深圳博物馆，有许多展品因“太接地气”一度在网上走红：务工人员用过的镜子和梳子、穿过的工作服和盖过的毛巾被，南下打拼的女儿给母亲汇款的存根，没有留下姓名却充满爱心的无偿献血卡……这些改革开放时期的生活物件让网友们倍感亲切，也让无数人“笑着笑着就热泪盈眶”。“深圳奇迹”的密码，藏在开放、创新、合作的生动实践里，也藏在一个个奋斗的故事中。带着浓浓的烟火气和强劲的生命力，每一件物品都藏着一个不同寻常的奋斗故事，每一个故事都是最真实、最鲜活的时代注脚。

这次APEC深圳会议成功举办，让外国政要赞叹这座城市“拥有惊人的活力和能量”，外国网友直呼“希望我的祖国也能有一个深圳”。深圳故事的精彩新篇章，同样离不开无数普通人的辛勤奋斗、倾情付出。

盛会期间的深圳，环卫工人、市政工人把城市收拾干净、打扮漂亮；出租车、网约车司机把车厢变成流动的“国际会客厅”；1360名会议志愿者和数以万计的城市志愿者，活跃在场馆、口岸、枢纽和商圈，提供指引、维护秩序……正如中共深圳市委、市人民政府致广大市民朋友的感谢信所说：“当世界透过深圳看见五十年砥砺奋进的中国，看见中国式现代化的万千气象，这座城市不会忘记，你们是深圳奇迹的缔造者，是深圳大故事的主角主创”。

城市的建设，离不开每一个人的参与；国家的发展，扎根于亿万人民的实干。改革开放四十多年，奋斗圆梦的故事，不只发生在深圳。从沿海到内陆，从都市到乡村，无数普通人在各自岗位上拼搏，共同书写着发展的答卷。今天的中国，正以更加开放的胸怀拥抱世界，以持续改革创新的勇气破解难题，以互利合作的诚意连接亚太、联通全球。而这一切的出发点和落脚点，始终是人。

蓝天下的深圳，处处活力奔涌；灯火里的中国，人间烟火升腾。盛会有期，奋斗不止。千千万万普通人逐梦前行，就是热气腾腾、蒸蒸日上的中国最生动的模样。

记者：陈宇轩

原标题：新华网评·蒸蒸日上的中国丨深圳奇迹，属于千千万万个奋斗者

图源：张倩 赵薇

本文转自：温州新闻网 66wz.com