人民日报 2026-11-26 15:14:00

事业留人不是口号，必须实打实为人才干事创业护航。

事业留人不是口号，必须实打实为人才干事创业护航。想要人才安心扎根，就要让人才与一方水土建立深层联结

大城市，被视为资源富集的高地，对人才有天然吸引力。与之相比，县城、乡镇等“小地方”，过去很长一段时间因为设施短板、薪资待遇偏低等，面临引才留才的难题。

必然如此吗？以大学生创业园为抓手，江苏仪征打造县域人才强磁场；竞相发布“引才图谱”，三峡库区吸引青年人才“扎堆”……近期，“小地方”的引才留才之道引发媒体关注。

如何吸引人才？有人说，用才就是留才，把合适的人放到合适的岗位，是有效的留才手段。

一些在大城与小城之间摇摆的年轻人，更在意的是能否找到施展才华的舞台。有的地方加码政策、提高待遇，却依旧引才难、留才难；有的企业诚心求才、多方招揽，好不容易引来人才，却接不住、用不好。问题的关键，是要因地制宜，以独特优势引才用才。

重庆奉节，立足脐橙产业发展实际，精准摸排育种研发、文创设计、数字内容等24类需求，寻找“能够蹲在产业链上”的人才，成功招引各类紧缺人才数千名。

宁夏中宁，围绕枸杞产业，紧扣市场供给缺口扶持电商创业者，将县域发展的“空白”转化为青年施展才华的舞台，吸引新农人、设计人才、电商人才纷至沓来。

青年总是期待实现自我价值。对于县域、小城来说，在人才竞争日趋激烈的当下，尤须转变思维，创新引才方式，跳出拼补贴、比待遇的老套路。放大特色禀赋与比较优势，致力于为人才提供清晰的发展路径，才能实现地方发展与人才成长的双赢。

引进来，更要留得住。工程项目忌重建设、轻运维，引才亦如此，不能只把功夫下在“引进门”。

留人，重在留心。住房是不少外地青年扎根异乡的一道坎。江苏太仓瞄准这一痛点，把安居作为引才“先手棋”，优质人才公寓虚位以待、购房优惠同步跟上。同时，考虑到已婚育青年的“带娃”难题，当地推动实现暑托、寒托、周末托班全覆盖。精准又贴心的服务，为年轻人解除后顾之忧，展现引才温度。

事业留人不是口号，必须实打实为人才干事创业护航。博士毕业于重庆的刘起鹏，2025年来到位于渝东北三峡库区的梁平区钻研集成电路。得益于良好政策环境和平台，他短短一年便参与建成一条功率模块封测中试产线，推动开发20款功率模块产品，还获得了发明专利。

想要人才安心扎根，就要让人才与一方水土建立深层联结。产业能聚才，科学的评价机制能留才。生态环境、人文底蕴、民生保障等方方面面，只要突出特色、做精做优，都是良好人才环境的构成因子。

其实，人才常驻哪里并不重要，涵养不求所有、但求所用的开放心态，就能赢得更多人才青睐。比如，贵州创新柔性引才机制，不求常在、但求有为，围绕现代化产业体系重点领域，梳理关键技术难题，让高层次科技创新人才冲着技术攻关来。以贵州民族大学为例，表面上只引进4名非全职专家，但其带来的资源、撬动的力量远超预期，留下的是“带不走”的团队。

人才是第一资源。厚植优势，精准招揽，用心留才、耐心育才、不拘一格用才，“小地方”也可育出引才留才沃土，成就万马奔腾的发展气象。

作者：余 璇

原标题：小地方也可成引才沃土（人民时评）

本文转自：温州新闻网 66wz.com