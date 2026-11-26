人民日报 2026-11-26 15:15:45

市场有多大、需求有多大、产业有多大，开放的深厚腹地就有多大，互利共赢的机遇就有多大

大市场连着大企业、小商户，开放发展的红利层层传递、惠及各方

广东深圳，两家店铺值得说道。

美国人马特，在蛇口开了一家面包店。一名越南游客掏出手机，扫了扫柜台边的二维码，几秒钟付完款。由于客人来自天南海北，有人把面包店比作“跨国收银台”。

老板邓贵华，在华强北有间6平方米的档口和一本“国际手账”。手账不记钱、只记人，珍藏着来自87个国家和地区、21个APEC经济体的客商与她的合影。

一张收款码，一本小手账，看似只是市井物件，却在方寸之间折射开放大势。支付链条短了，往来门槛低了，人心距离近了，小档口藏着城市活力，也映照大国气度。

中国发展何以利好世界？这一问题的答案蕴含着具体而微的故事，烟火里的开放温润有力。

跳出宏大叙事，“开放”二字往往落于一张张面孔、一次次相遇上。

马特在深圳生活了16年，无论街坊熟客还是国际游客，买到的贝果面包，都是来自远方的风味。邓贵华的手账，一张张合影、一页页留言里，有成交的生意，也有万里相隔的缘分。

这样的故事并不孤立。在云南普洱市，荷兰人马丁创立咖啡品牌，建立生豆公司，以可持续和公平贸易模式连接咖农与市场，让不同文化、共同收益在一杯咖啡里相融。在浙江义乌市，乌干达人萨米从小商品生意做起，把中国好物卖到非洲，又把非洲的农产品带到中国，“看世界的‘镜头’就是义乌的镜头”。

当海内外的人员、物流、信息流交汇，异乡人渐渐变成自己人，生意往来也沉淀为人心相通。啥是有磁吸力的开放？就是人愿意来、留得住、信得过。

不管是生意经还是人情味，都离不开政策托举、制度支撑。一次扫码秒付的背后，是各国央行、卡组织和数十款电子钱包的协同。一本手账的背后，是支付便利度的提升、离境退税政策的优化，以及高速迭代的产品和完整高效的产业链。

跨境支付网络从单点接入走向标准互通、240小时过境免签扩容、离境退税“即买即退”提速……正是软联通与硬基建的双向发力，把便利送到小店收银台前，让外国游客得以“空箱来、满箱走”。可以说，开放的深度，成就于制度的精度、政策的力度。

市场有多大、需求有多大、产业有多大，开放的深厚腹地就有多大，互利共赢的机遇就有多大。

先看外企动向。一份对美国在华企业的调查报告显示，78%的受访企业在2025年度实现盈利，58%的受访企业对未来5年在华营商前景持乐观态度。

再看企业出海。或布局跨境电商，或建设海外仓，或培育海外品牌，或变产品出口为产业链出海……外贸新业态、新模式各有特色，中小微企业各显神通，发展“走出去”渐成融入并服务当地的“走进去”、产业蝶变升级的“走上去”。

习近平总书记强调：“中国将为全球工商界提供超大规模的开放市场。中国是全球第二大消费市场，拥有全球规模最大的中等收入群体，投资和消费潜力巨大。”大市场连着大企业、小商户，开放发展的红利层层传递、惠及各方。

在看到开放热度的同时，更要正视前路上的挑战。变乱交织的国际形势下、竞争激烈的市场环境中，仍须持续把根基扎牢、把产业做强、把品牌做响、把创新做活，不断实现高质量发展。如此，不管是大厂还是小店，都能稳稳接住海外客流、国际商机，在不确定的变化波动中立得住、行得远。

“许多人开始珍视中国的稳定性、合作姿态和长远规划模式。”从国际人士的视角，再看扫码交易、手账记录，除了稳定性、协作性、规划性等可贵品质，值得珍视的还有开放发展中积累的信任与认同。

开放的中国，喜迎八方来客，连接广阔世界。

作者：李洪兴

原标题：方寸间何以惠全球（评论员观察）

本文转自：温州新闻网 66wz.com