人民日报 2026-11-26 15:17:03

今冬供暖服务启动以来，出现了一个温暖而务实的新变化。

今冬供暖服务启动以来，出现了一个温暖而务实的新变化。供暖首日，辽宁沈阳市浑南区在全省范围内率先推出“供暖服务直达热线”，亮出六级责任人的电话号码，群众直接与责任人对话，实现诉求“一键直达”，收获不少点赞。

供暖问题是实实在在的民生问题，却也常常是服务难题。一些供暖诉求多次登记、多级派单，处置链条长、转办慢，到头来诉求还没有解决；暖气不热、管线跑水、温度不达标等问题，也是一家一个样，一个物业一个管法。如果沟通不好，不能真正深入群众倾听他们的关切，就无法与他们感同身受。

公开干部电话，实现“一键直达”，相关责任人变成了“接线员”，让服务质量直接摆在“聚光灯”下。冷与暖、好与坏，都进入“责任清单”中，有力有效地提升工作效率，也为干部了解一线情况提供了有效路径。同时，干部直接处理疑难杂症，站在全局高度统筹协调，也能够更好地打通堵点，解题速度与力度自然也不同。

我们常说，要把好事办好。好的标准谁来定义？民生服务的过程不是单向施惠，而应是双向沟通。冷还是暖，得群众说了算。

供暖，既有“供”，又有“暖”。“供”，体现在做事上，比如管网维护、智慧升级、应急保障等，重在提升服务质效。如果把“暖”考虑进去，就要在规范流程中巧用方法，倾听群众呼声，不仅送暖流，更付真情、暖人心。每一次难题迎刃而解，每一次群众拍手称快，都能让干群关系密切一层。

“一键直达”固然好，更重要的是要一管到底。公开干部联系方式，是让群众诉求“挂上号”，能否解决群众急难愁盼，才是检验“疗效”的关键标尺。一通电话没了下文，一次服务没到位，都可能产生由点及面的负面效应。服务群众，“说到做到”是信任的基石，要着重关注投诉多的、程序复杂的、业务量大的领域。比如，流程中还有哪些堵点和弯路？哪个环节服务能力弱？哪块短板需要补齐？把自己摆进去切身感受，才能更好地了解群众满不满意、服务与需求是否匹配，否则很容易变成隔靴搔痒。

小到居民冷暖，大到推动振兴发展，都是同样思路。对准需求、深耕细作，才能有口皆碑。服务好群众，“暖”就不只体现在温度表里、电话沟通中，更融汇在作风中、折射到人心上。

（摘编自《辽宁日报》，原题为《“一键直达”，更要一管到底》）

作者：胡潇文

原标题：一键直达，更要一管到底（纵横）

本文转自：温州新闻网 66wz.com