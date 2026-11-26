中国发展网 2026-11-26 16:15:57

11月18日至20日，2026年长三角移动新媒体协作会议暨百家媒体老总访泰州早茶活动启动，串联舌尖非遗、科创产业、水乡生态与名人文脉，用镜头和笔触记录泰州高质量发展的生动实践。700多年前，意大利旅行家马可·波罗曾评价，这座城不大，尘世幸福却很多。而立之年的泰州，将这份幸福融于烟火、产业与山水。早茶只是一个切口，让人看见这座城市既能慢下来体味生活，也能抢抓产业机遇。在长三角一体化迈向软融通的当下，泰州的城市样本，藏在汤包的褶皱里，也回响在工厂机器的轰鸣声中。

早茶文化润凤城

泰州早茶好在哪？好在一套吃法。清茶搭配烫干丝开场，汤包、蒸饺、烧卖收中，一碗鱼汤面落肚，当地叫“一茶三点一面”。

“过去水乡地区出行靠的是船，人们早起到田里干活的时候烧上一壶茶，一边行船一边喝茶。这便是泰州早茶的由来。”在泰州早茶文化研究者黄东方看来，生活化、有烟火、接地气，是泰州早茶最独特的文化标签，也造就了泰州“水城慢生活”的城市气质。

晨光漫过五一路的青砖黛瓦，望海雅居的雕花窗棂里，早已飘出蒸笼的热气与点心的清香。这座藏在清道光年间泰式民居里的早茶店，进门便是“四水归堂”的天井格局，处处透着老泰州建筑的韵味。大厅里，一笼笼冒着热气的点心次第上桌，虾仁蒸饺、蟹黄汤包、荠菜烧卖、秧草包子稳居人气榜单。

一盘非遗烫干丝尽显匠心，细匀的干丝搭配河虾、香菜、花生，淋上鲜卤与麻油，鲜香清爽、回味悠长。“我们做的是海陵传统早茶，宗旨就是守传统、在传统基础上创新。”望海雅居负责人吴影说，店里的烫干丝、鱼汤面、水晶麻球等，满是老泰州人记忆里的地道滋味。在他看来，泰州早茶的兴盛，和古代海陵盐业的发展密不可分。希望客人来望海雅居，不只是吃一顿早茶，更能感受到泰州的民居文化、饮食文化。

早茶的味道离不开手艺的传承，而手艺的传承，本质上就是人的成长。立足泰州早茶产业，泰州早茶产业学院老师傅口传心授的手艺被拆解成一道道标准课程，蟹黄包、鱼汤面、烫干丝等泰州早茶经典品类有了统一教材，传承也从“师徒相授”变成课堂上的系统教学。走进泰州早茶产业学院开放厨房实训现场，一派专注精细的教学景象令人印象深刻。学员近距离观看师傅捏制蟹黄汤包。指尖轻捻、翻转收拢，面皮层层叠叠、褶纹均匀工整，尽显工底。

近年来，泰州出台20余项地方标准，把烫干丝“不超过2毫米”、蟹黄汤包“28—32道褶”等手艺，量化成可复制的工艺参数；泰州早茶产业学院每年培养技能人才300人以上，“泰州早茶师”获评省级劳务品牌……对于泰州来说，一碗“泰州早茶”不仅仅是普通人的生活日常，更是一场关乎产业进击的系统构建。

今年7月底，《泰州市推动早茶产业高质量发展三年行动方案（2026—2028年）》正式出台，明确提出到2028年，泰州早茶产业全链条营业收入要突破100亿元。目前，泰州早茶现已囊括150多个品种、涵盖20多个工种、跨越多个产业门类。

当一座城以“全链扩容”的系统思维经营早茶产业，“早茶入乡记”便有了更深层的意味：用传统美食IP激活满城味蕾，用城市流量反哺乡土烟火，用产业标准护航业态成长。

从创新研发到产品落地

不止传统烟火迭代升级，当下的泰州，正以跨江科创协同激活现代产业新动能，走出一条“上海研发、泰州转化”的特色创新路径。

作为泰州大健康产业主阵地，泰州医药高新区（中国医药城）是沪泰科创协同的核心承载地。泰州疫苗工程中心建有占地1.1万平方米的中试平台，配套350台（套）先进设备。这个在国内率先提出模块化建设理念的平台，已累计孵化生物医药企业50余家、培育上市公司5家，共获批临床批件20个，约占江苏省近五年疫苗类批件总量的80%。

“依托泰州（上海）离岸创新中心，泰州将科创引智的‘前哨’前移至上海张江，常态化对接沪上高校院所、科研团队与优质项目。”医药产业园党工委委员、管理办公室副主任叶华跃向记者介绍，平台通过项目路演、技术交流、离岸孵化等方式导入沪上生物医药项目。目前中心汇集了20多位覆盖生物医药全产业链的高层次专业人才，提供从创新研究、工艺开发、质量研发到注册申报的全链条服务。

扎根中国医药城的荃信生物便是典型样本。企业核心产品赛乐信乌司奴单抗注射液，是国内首款获批的乌司奴单抗生物类似药，主要用于治疗中重度斑块状银屑病、克罗恩病等疑难病症，历经多年技术攻关完成国产突破。“国内自身免疫性疾病患者总规模超过3亿，上千万中重度患者亟需抗体药长期干预。”荃信生物董事会秘书胡衍保介绍，企业精准聚焦自身免疫、过敏性疾病生物治疗赛道，围绕皮肤、风湿、呼吸、消化四大领域搭建完整产品管线，覆盖绝大多数主流临床适应症。

走到泰兴，可以直观看到：为破解化工行业实验室成果难以走向量产的“转化死亡谷”，当地已建成投运化工新材料中试孵化产业园。配套8栋专业甲类中试厂房，专业公辅设施、仓储及闭环三废处置体系。据泰兴经济开发区中试孵化产业园负责人王昌尧表示，产业园联合上海交通大学工业技术创新研究院、中试通（上海）科技有限公司等科研与产业平台，共同发起组建“AI+化工中试协同创新联盟”， 聚焦科创引领与跨界融合，着力打通科技成果转化“最后一公里”，推动成果从实验室走向生产线。

立足长三角产业协同优势，泰州持续推进传统制造业智改数转。在靖江江苏新萌芽智能纺织生产车间，全自动织袜、无人搬运、智能码垛等设备无缝联动，织袜、缝头、翻袜、包装全流程自动化完成，单只袜子生产仅需两分半钟。2025年，企业加码智能化、数字化升级，建成六大智能生产中心，覆盖产品研发、质量管控、办公协同全链条。

“同等生产规模下，传统模式需千余名工人，如今智能化生产仅需百余名职工，整体运行效率远超传统流水线。”新萌芽公司董事长张志伟表示，依托稳定的智造产能与品控优势，企业成功拿下国内众多知名品牌订单，凭借数字化转型实力站稳高端纺织市场。

位于靖江城北园区的味巴哥致力于肉脯非物质文化遗产的保护和传承，努力让非遗传承与现代生产相结合。“今年是味巴哥成立的27周年。”味巴哥董事长张文跃表示，8 月 18 日20000 平方米的智能车间扩建工程项目开工建设，立足肉脯休闲食品产业升级，建设行业高标准观光旅游工厂，预计可实现新增产值 2-3亿元，“消费者可以近距离直观了解肉脯从原料到成品的完整生产全过程，实现‘生产制造+文旅体验’双向赋能，推动传统休闲食品产业创新升级。”

“靖江还把一块肉脯做成了产业，串联起文旅消费，这是人文经济学的鲜活样本。”采风团感叹，肉脯与早茶一样，都是泰州人刻在舌尖上的记忆。

一城三水孕文脉

产业之外，三水交汇的水系，是泰州的城市灵魂。近年来，泰州市构建起“3+N”幸福河湖矩阵，把长江风光带、城河绕行圈、里下河风情带三大核心区域串珠成链。全省率先推行河长“三个清单”制度，全市建成幸福河湖2894条，国省考断面水质优Ⅲ比例连续四年保持100%。温润的水土滋养一方文脉，孕育出梅兰芳的水袖风雅、施耐庵的水浒豪情、郑板桥的水墨风骨，塑造出这座水城刚柔并济、守正创新的城市品格。

凤凰墩旁的梅兰芳纪念馆，是泰州人珍视文化传承的另一证明。临水而建的亭台楼阁错落雅致，尽显水乡园林气韵。展厅内，珍贵戏服、手稿影像、艺术史料有序陈列，完整复盘梅派艺术的发展脉络。探访中，能深切体会到，梅兰芳先生“蓄须明志”的民族气节，彰显了一代宗师的家国情怀。

踏足姜堰溱潼古镇斑驳古朴的麻石街巷，青石板历经千年踩踏温润光亮，连片明清古建黛瓦错落、院落幽深，两万余平方米古建筑群保存完好，水乡古意扑面而来。古镇深处的院士旧居静谧庄重、书香浓郁，“一门三院士”的育人佳话广为传颂，生动印证了泰州崇文重教、尚学笃行的深厚民风，让千年水乡兼具烟火温度与人文厚度。

随着全市水网体系不断完善，一张江河安澜的防洪排涝网、集约高效的水资源调配网、人水和谐的生态河湖网，正在护航每一条河流成为造福人民的幸福河。步入兴化水上森林景区，可以真切体会 “人在画中游”的意境。初冬时节，里下河荒滩上人工垛格培育出的10余万株池杉、水杉层林尽染，半绿半红的枝叶倒映在清澈见底的水面上，木栈道蜿蜒其间，一步一景、意境悠然。这片由昔日荒滩蝶变而来的生态秘境，继千垛菜花之后，成为泰州又一张极具辨识度的生态文旅名片。

来到兴化市博物馆，一场跨越时空的文脉展卷徐徐铺开。采风团依次参观《楚水流长》6000年城市通史展区、施耐庵文史展馆与郑板桥书画展厅，系统探寻泰州绵延不绝的历史文脉与精神传承。展馆史料翔实、脉络清晰，生动再现城市千年变迁。施耐庵笔下的《水浒传》，彰显出泰州人忠义果敢、敢闯敢拼的进取气魄；郑板桥诗书画自成一格，“删繁就简三秋树，领异标新二月花”彰显锐意创新的开阔胸襟。其经典作品《道情》情系民生、体恤百姓，字里行间饱含为民情怀。

一城三水孕文脉，千年风雅润今朝。从梅派气韵到院士家风，从水浒豪情到板桥风骨，深厚文脉早已融入城市肌理、浸润发展血脉。这场以早茶为名的活动，正让“早点来泰州，泰州来早点”的邀约，随一缕茶香飘向远方。

来 源：中国发展网

原标题： 一席早茶阅千面泰州：慢下来的生活，跑起来的产业

记者 马青松 邱骏

本文转自：温州新闻网 66wz.com