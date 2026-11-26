杨勇任温州市代市长
浙江组工 2026-11-26 17:15:00
温州市第十四届人大常委会11月26日举行第三十八次会议，接受张文杰同志辞去温州市市长职务的请求，决定杨勇同志任温州市副市长、代市长。
温州市第十四届人大常委会11月26日举行第三十八次会议，接受张文杰同志辞去温州市市长职务的请求，决定杨勇同志任温州市副市长、代市长。
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