全国网络辟谣 2026-11-26 17:20:34

辟 谣 “重庆‘小升初’推优密考、内部选拔”不实

详情：近期，网上流传“重庆中心城区‘小升初’推优密考、内部选拔”等消息，引发关注。对此，重庆市教委发布重要提醒：按照教育部中小学阳光招生相关规定，重庆市义务教育阶段“小升初”严格执行免试就近入学政策，严禁学校自行组织或与社会机构联合组织各类“小升初”招生选拔考试，或采用社会机构自行组织的各类考试结果。所谓“推优密考”获取入学资格、“内部渠道”锁定学位等宣传，均不符合招生政策，相关考试、承诺及录取结果均属无效。（来源：“重庆辟谣”微信公众号、“重庆教育”微信公众号）

科 普 火箭发射之后往下掉的是什么？

详情：11月25日，神舟二十四号发射圆满成功。在神舟二十四号发射前，有一个特别的现象：原本从发射塔架外就能看到的火箭发动机，这次却被一圈像“裙子”一样的装置挡住了。火箭发射过程中，明显看到不断有碎片坠落。这些都是什么？

火箭上的精密设备、电子元器件，对储存和工作的温度有要求，温度太低可能影响正常工作。此次火箭发动机“穿裙子”就是为了给火箭保温。当火箭起飞，身上就开始不断“掉渣”，实际上，这些碎片就是火箭身上的泡沫保温材料，它们会随着气流冲刷和介质震动脱落。（来源：@央视网快看）

通 报 湖北一网民微信群内造谣被处罚

详情：近日，湖北一网民在微信群内转发视频，并散布“宜都，又出大事了”“杀人”等不实信息，引发关注。经查，该信息系网民陶某某为整蛊好友、博取关注，移花接木拼接视频，在社交平台编造发布。目前，属地公安机关已依法对陶某某作出罚款500元的行政处罚，并责令其立即删除所有不实视频。（来源：“湖北网络辟谣”微信公众号、宜都公安）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com