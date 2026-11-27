温州日报 2026-11-27 08:25:33

11月26日，市人大常委会召开主任会议，专题监督高层建筑消防工作情况。

温州网讯 昨天，市人大常委会召开主任会议，专题监督高层建筑消防工作情况。

近年来，我市高度重视高层建筑消防安全，持续深化整治，积极推进老旧高层住宅建筑消防设施改造提升等工作，并将“安全提升”工程纳入2026年市政府十大民生实事项目。市人大常委会通过支持性监督，助推市政府补齐短板、防范风险，共同守牢安全防线。

市人大常委会主任张加波指出，高层建筑消防安全，事关人民群众生命财产安全。要始终坚持人民至上、生命至上，持续健全责任体系、消除问题隐患、提升救援能力，推动全市高层建筑消防安全形势总体平稳向好。

张加波强调，要坚持底线思维，强化“保一方平安、促一方发展”理念，扎实开展专项整治，常态化落实“回头看”，一抓到底巩固整治成果，进一步消除风险隐患。要聚焦固本强基，配齐消防设施，加强高层建筑设计、施工、验收、使用全生命周期监管，提升本质安全水平，完善多元保障机制，进一步补齐短板弱项。要抓好宣传培训，坚持预防为主、防消结合，常态化开展消防安全培训和科普宣传，建强基层消防力量，进一步提升应急能力。要压实各方责任，牢固树立和践行正确政绩观，严格落实“三管三必须”工作要求，深化部门协作联动，持续强化人大监督实效，充分发挥各级人大代表作用，进一步增强共治合力，为平安温州建设贡献更多智慧力量。

市人大常委会党组书记王军参加会议，副市长张本锋汇报有关工作。

来 源：温州日报

原标题： 市人大常委会开展专题监督 全力提升高层建筑消防安全治理水平

记者 林岳

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