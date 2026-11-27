温州市人大 2026-11-27 08:29:00

11月26日，温州市人民代表大会常务委员会任免名单公布。

温州市人民代表大会常务委员会

决定任命名单

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

决定任命杨勇为温州市人民政府副市长。

温州市人民代表大会常务委员会

决定任命名单

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

决定任命罗招政为温州市人民政府副市长。

温州市人民代表大会常务委员会

任命名单

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

任命周新波、陈朝明、张剑为温州市人大常委会副秘书长。

温州市人民代表大会常务委员会

决定任免名单

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

一、决定任命王晓春为温州市教育局局长。

二、决定任命周建强为温州市民族宗教事务局局长。

三、决定任命连正坚为温州市住房和城乡建设局局长。

四、决定任命徐海严为温州市水利局局长。

五、决定任命林丹艳为温州市卫生健康委员会主任。

六、决定任命薛光伟为温州市市场监督管理局局长。

七、决定任命侯必仲为温州市医疗保障局局长。

八、决定任命曾伟为温州市投资促进局局长。

九、决定免去郑焕东的温州市教育局局长职务。

十、决定免去潘勇的温州市民族宗教事务局局长职务。

十一、决定免去薛光伟的温州市司法局局长职务。

十二、决定免去叶伟琼的温州市住房和城乡建设局局长职务。

十三、决定免去陈朝明的温州市水利局局长职务。

十四、决定免去王晓春的温州市卫生健康委员会主任职务。

十五、决定免去王丹的温州市市场监督管理局局长职务。

十六、决定免去林丹艳的温州市医疗保障局局长职务。

十七、决定免去徐海严的温州市投资促进局局长职务。

温州市人民代表大会常务委员会

关于接受张文杰请求辞去

温州市人民政府市长职务的决定

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定及张文杰本人因组织安排和工作需要提出的辞职请求，经会议审议决定：接受张文杰辞去温州市人民政府市长职务，报温州市人民代表大会备案。

温州市人民代表大会常务委员会

关于副市长杨勇代理

温州市人民政府市长职务的决定

（2026年11月26日温州市第十四届人民代表大会常务委员会第三十八次会议通过）

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条的规定，经会议审议决定：副市长杨勇代理温州市人民政府市长职务。

来 源：温州市人大

原标题： 温州市人民代表大会常务委员会任免名单

本文转自：温州新闻网 66wz.com