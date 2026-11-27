温州日报 2026-11-27 08:32:00

11月26日下午，市人民大会堂四楼新闻发布厅里，两场关乎温州社会组织发展的重要会议先后登场——14时，温州市社会组织总会第一届第一次会员大会召开，标志着这个覆盖全市社会组织领域的联合性、枢纽型平台正式成立；16时，温州市社会组织规范化建设与高质量发展推进会接续举行，为全市社会组织发展锚定新坐标。

温州网讯 11月26日下午，市人民大会堂四楼新闻发布厅里，两场关乎温州社会组织发展的重要会议先后登场——14时，温州市社会组织总会第一届第一次会员大会召开，标志着这个覆盖全市社会组织领域的联合性、枢纽型平台正式成立；16时，温州市社会组织规范化建设与高质量发展推进会接续举行，为全市社会组织发展锚定新坐标。

截至今年10月，全市依法登记的社会组织有7530家，包括社会团体、社会服务机构、基金会，涵盖工商、科研、教育、卫健、文体、公益等各个领域。过去，不少社会组织“各自为战”，缺常态化交流协作平台，内部治理、专业人才跟不上。对登记管理机关而言，培育引导也缺少统筹的抓手。正是在这一背景下，温州市社会组织总会应运而生，让全市社会组织拥有凝聚合力、规范发展的“共同家园”。

据介绍，温州市社会组织总会是由全市社会组织和对社会组织事业作出重大贡献的个人或单位自愿结成的地方性、联合性、非营利性社会团体。首批会员192个，涵盖14个业务门类，其中单位会员181家、个人会员11名。单位会员全部为4A级及以上社会组织；个人会员均为相关领域骨干力量或资深专家。

首任会长郑义君表示，总会将聚焦“学习型、数字型、服务型、开放型”建设，搭建行业交流、资源共享、能力提升、协同发展平台，引导全市社会组织规范自律、抱团赋能。接下来，总会将以“红社学堂”常态化开展政策宣讲等实务辅导；依托“总会云”打通政策推送、供需对接、成果展示等线上通道；建好“百业千社会客厅”，打造一批“总会好项目”，引导社会组织深度参与民生服务、基层治理。

在当天下午的推进会上，市民政局通报了全市社会组织工作情况，2026年度市级5A级社会组织获授牌，业务主管单位、县（市、区）民政局、优秀社会组织代表作发言交流，省级品牌社会组织优秀案例作书面交流，温州市社会组织数字化平台“总会云”正式上线。该平台由市民政局联合浙商银行温州分行建设，平台电脑端与微信小程序同步运行，构建起集政府监管、行业自律、社会监督、组织自治于一体的数字化治理体系。

7530家社会组织，一头连着行业发展，一头连着千家万户，温州社会组织正从“量的优化”转向“质的跃升”，在共同富裕示范区市域样板建设中找准新的发力点。

来 源：温州日报

原标题： 温州市社会组织总会成立 规范化建设与高质量发展推进会同日举行

记者 黄文盈 实习生 汪建

本文转自：温州新闻网 66wz.com