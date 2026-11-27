温州日报 2026-11-27 08:53:00

11月26日，瓯海区举行全员招商商贸专场推进大会，全面推介“数据得仓”政策，宣布启动海外仓联盟，以硬核行动冲刺全年经济目标。

温州网讯 11月26日，瓯海区举行全员招商商贸专场推进大会，全面推介“数据得仓”政策，宣布启动海外仓联盟，以硬核行动冲刺全年经济目标。

紧扣打造“千亿之城”目标，瓯海持续扩大商贸招商“朋友圈”，以招商增量补发展缺口。作为大会焦点内容，瓯海区正式发布商贸业“数据得仓”实施方案。

据悉，“数据得仓”政策面向“三新”消费、现代商贸流通等重点领域，以数据排摸、精准画像、供需匹配为主线，对闲置仓储资源实行“一仓一档”、对用仓企业实行“一企一策”，坚持存量盘活与增量招引并重，着力破解企业找仓难、资源盘活难的供需双向堵点。在服务协同上，打通政企高效对接通道，提升企业仓储获取时效，深化商贸主体与快递企业、金融机构的协作，带动仓储物流、数字商贸资源集聚，推动闲置空间从“沉淀”转向“精准配置”。

现场还举行了海外仓联盟启动仪式，谷仓、顺欧国际供应链、三信东南亚海外仓、Bestinmall佰应跨境贸易平台、亦康海外仓等5家单位成为首批海外仓供应链主体，统筹整合全球仓储物流资源，推动瓯海特色产业带抱团出海，补齐跨境贸易海外物流服务短板，标志着瓯海在统筹仓储物流资源、抱团开拓全球市场上迈出坚实一步。

近年来，瓯海已构建起“线上出海、线下选品、合规预警、金融配套”全链条服务体系，依托侨资源优势整合30余个海外仓，打造“海外仓一张图”平台，有效降低跨境物流成本。此外，15个部门、多家专业机构合力护航企业“走出去”；大力培育跨境电商新业态，推进华侨仓、海外仓体系建设，组织企业抱团出海拓市场，招引集聚一批商贸、跨境服务优质经营主体，外贸规模与发展质效同步提升。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海打出商贸招商“组合拳” “数据得仓” 破解商贸空间瓶颈

记者 洪越风 瓯海融媒记者 卢芊好

本文转自：温州新闻网 66wz.com