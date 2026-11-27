温州日报 2026-11-27 08:56:00

11月26日，在温州园博园内，摄影师们依托园林景致，拍摄国风模特。

温州网讯 11月26日，在温州园博园内，摄影师们依托园林景致，拍摄国风模特。今天，为期四天的第七届大师秀场“七年之氧”国风影像专场在温州园博园落幕。本次活动吸引了全国600余名摄影创作者齐聚一堂，开展国风人像研学拍摄，并深入交流光影构图与AI影像创作的前沿思路。

来 源：温州日报

原标题： 园博园铺陈佳境 摄影人定格国风

记者 苏巧将

本文转自：温州新闻网 66wz.com