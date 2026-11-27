温州都市报 2026-11-27 09:06:27

11月25日，洞头区市监局对豪吃食品（温州）有限公司（以下简称“豪吃食品”）开出罚单，主要是该公司在牛肉干产品上存在“表里不一”的情况。而在一年多前，该公司也曾因牛肉干等产品包装上的相关标注与实际不符而被罚。

温州网讯 11月25日，洞头区市监局对豪吃食品（温州）有限公司（以下简称“豪吃食品”）开出罚单，主要是该公司在牛肉干产品上存在“表里不一”的情况。而在一年多前，该公司也曾因牛肉干等产品包装上的相关标注与实际不符而被罚。

成立于2020年的豪吃食品，是一家休闲肉制品生产企业，主打产品包括蜜汁鸡翅‌、手撕牛肉干、卤牛腱、五香鸡翅等。去年2月20日，该公司委托一家包装企业生产了250克装的三种口味牛肉干包装袋共9000个，这些包装袋上均标有“选用后腿牛肉”字样，但是其在生产牛肉干时，并未完全选用或按比例使用后腿牛肉作为原料。同时，豪吃食品对不同口味牛肉干营养成分进行检测时，发现相应牛肉干检测报告数值与包装袋上标注的营养成分表值有差异，为节约成本，该公司采取加贴的方式，将新的牛肉干营养成分表覆盖包装袋上的营养成分表，然后继续使用这批牛肉干包装袋。

今年3月份，洞头区市监局执法人员对豪吃食品的经营场所进行检查时，发现其250克装相应牛肉干“表里不一”的情况，并已使用了4600只包装袋，合计货值11.96万元。同时，市监部门还查明，豪吃食品在2025年12月至2026年1月期间，因日期打印机故障，将生产日期与营养成分表一起打印粘贴包装袋上，并销售了7箱相应口味的牛肉干，共计获利439.6元。

根据相关法律法规，豪吃食品生产的250克装的“表里不一”牛肉干属于虚假宣传。并且，该公司在相应口味包装牛肉干上加贴生产日期的行为也不符合相关法律法规。11月25日，洞头区市监局对豪吃食品进行处罚，对其虚假宣传处以罚款5000元，对其加贴生产日期行为处以罚款5000元，并没收违法所得439.6元。

天眼查显示，豪吃食品在2025年7月才被洞头区市监局处罚过，罚没款3.839万元，主要也是该公司的“豪吃牛肉干”外包装能量标注有误，以及其“五香鸡翅”“蜜汁鸡翅”“卤牛腱（卤香味）”和“卤牛腱（蜜汁味）”的营养成分表与实际不符。

来 源：温州都市报

原标题： 在食品包装上做“文章” “豪吃食品”接连吃罚单

记者 郑俊杰

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