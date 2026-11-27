温州都市报 2026-11-27 09:12:00

近日，温州医科大学附属第二医院儿童外科执行主任、柔性援疆专家陈聪德，温医大附二院儿童外科副主任医师、援疆专家何国荣，在阿克苏地区第一人民医院儿外科团队的通力协作下，成功开展南疆首例儿童机器人手术，为4岁患儿努尔（化名）实施输尿管膀胱再植术，以精准微创技术为其解除病痛，让南疆患儿在“家门口”接受高难度微创手术成为现实。

温州网讯 近日，温州医科大学附属第二医院儿童外科执行主任、柔性援疆专家陈聪德，温医大附二院儿童外科副主任医师、援疆专家何国荣，在阿克苏地区第一人民医院儿外科团队的通力协作下，成功开展南疆首例儿童机器人手术，为4岁患儿努尔（化名）实施输尿管膀胱再植术，以精准微创技术为其解除病痛，让南疆患儿在“家门口”接受高难度微创手术成为现实。同时，温州都市报陈忠慈善工作室将爱心企业捐赠的16000元善款转交给患儿。

机器人助力攻克小儿复杂泌尿难题

努尔患有严重泌尿系发育畸形，被确诊为左侧重度肾积水、左侧输尿管囊肿、左侧输尿管末端狭窄。多重泌尿系统结构性畸形相互叠加，造成尿路严重梗阻，肾脏长期积水受压。若不能及时规范治疗，梗阻可能持续加重，长期积水不断压迫肾组织，逐步损害肾功能，还可能增加泌尿系统感染等风险，影响正常生长发育。

孩子的病情拖不起，保护肾功能的机会更耽误不起。但以往这类患儿家庭往往需前往乌鲁木齐甚至内地大医院求医，费时费钱。

儿童腹腔操作空间狭小，组织脏器娇嫩，输尿管、膀胱等解剖结构纤细，手术既要完整处理病变，又要完成精细的输尿管成形和膀胱再植吻合，对操作精度、稳定性和术者经验要求极高。传统开放手术创伤较大、恢复较慢，常规腹腔镜在狭小空间内完成精细裁剪与缝合重建同样面临挑战。

为给患儿争取更安全、更精准的治疗方案，何国荣与阿克苏地区第一人民医院儿外科团队反复研判病情，围绕手术指征、操作路径和关键环节严谨讨论，最终决定实施机器人辅助输尿管膀胱再植术，邀请陈聪德主刀。

手术当天，陈聪德领衔主刀，医院儿外科团队紧密配合。依托机器人手术系统三维高清放大视野、灵活稳定的机械臂和精细操作优势，手术团队在患儿狭小腹腔内稳步分离组织，精细处理输尿管末端狭窄，完整切除输尿管囊肿，依次完成输尿管裁剪成形、输尿管膀胱再植吻合等高难度操作。凭借专家团队的丰富经验与机器人系统的精准辅助，整台手术层次清晰、操作精细，在尽量减少创伤的同时，最大程度保护患儿正常组织与肾功能，最终顺利完成。术后患儿生命体征平稳，未出现出血、感染、漏尿等并发症，目前恢复良好，正在稳步康复中。

陈聪德介绍，该患儿左侧输尿管末端狭窄，是非常严重的泌尿系发育畸形，导致左侧分肾功能只有17%左右，“如果不做手术，肾功能会完全丢失，只能切肾。”

医疗援疆既有精度更有温度

此次南疆首例儿童机器人辅助输尿管膀胱再植术的成功开展，填补了区域技术空白，打破了以往此类复杂疑难手术需转诊至乌鲁木齐或内地医院的局限，让患儿免受长途奔波之苦，为及时解除病痛、保护肾功能赢得了宝贵时间。

然而手术方案确定后，一道现实难题摆在患儿家庭面前。患儿家庭经济较为困难，面对机器人手术相关费用，父母一度犹豫，甚至想放弃机器人手术方案。一边希望孩子得到更精准、更微创的治疗，一边担心无力承担费用，这个家庭陷入两难。

温医大附二院援疆专家了解情况后，一边耐心向患儿父母解释病情和手术方案，安抚焦虑情绪，让他们放下思想包袱、安心配合治疗；一边联系温州都市报陈忠慈善工作室，为患儿争取到这笔善款。

从“患者追着专家跑”到“专家带着技术来”，从医疗技术倾囊相授到慈善资源主动链接，这场救治让医疗援疆既有攻克技术难关的“精度”，更有心系群众疾苦的“温度”。

手术背后，承载着浙阿医疗援疆从“输血”向“造血”转变的深层努力。围绕病情评估、手术方案制定、操作路径设计及关键技术环节，援疆专家与医院儿外科团队深入交流、倾囊相授，带来的不仅是先进技术，还有规范化诊疗理念和处理复杂病例的临床思维；本地团队则在共同研判、协同手术和实战学习中不断积累经验、提升能力。

此次手术的成功，是援疆专家“传帮带”成效的集中体现，也标志着阿克苏地区第一人民医院在小儿复杂泌尿外科疾病诊疗和高精尖微创手术领域迈出重要一步。

技术帮扶与慈善救助同向发力，让曾经需要跨越千里寻求的治疗在“家门口”顺利完成，减少的是患儿家庭的奔波、等待与经济负担，增加的是及时救治的希望与守护健康的底气。

来 源：温州都市报

原标题： 温州医生完成南疆首例儿童机器人手术

记者 陈忠 通讯员 叶锡挺

本文转自：温州新闻网 66wz.com