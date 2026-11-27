新华网 2026-11-27 09:27:37

11月26日此间开幕的第二十八届中国国际高新技术成果交易会上，一批代表中国硬科技发展水平的前沿成果集中亮相，展现中国新质生产力加速培育形成的新速度。

11月26日拍摄的第二十八届中国国际高新技术成果交易会现场。新华社记者 毛思倩 摄

26日此间开幕的第二十八届中国国际高新技术成果交易会上，一批代表中国硬科技发展水平的前沿成果集中亮相，展现中国新质生产力加速培育形成的新速度。

朱雀三号可重复使用液氧甲烷运载火箭、中国首台实现海外交付的超导量子计算机“金牛座”、4000米级深水重工作业水下机器人……从商业航天到量子科技，从高端装备到关键零部件，一系列“硬核”成果呈现了中国从“0到1”的创新突破和从“1到N”的产业链生态构建。

“高交会不仅是产品的秀场，更是产业链‘链主’与配套企业的高效对接平台。”本届高交会总协调杨帆说。

据介绍，本届高交会展览综合总面积达40万平方米，设置国之重器重大装备、科技巨头产业链、算力、人工智能等22个展区，重点呈现技术交叉催生的新业态、新场景。共有5000余家单位参展，包括航天科技、中国电子、中国中车、华为、宁德时代、宇树科技、清华大学、北京大学、中国科学院深圳先进技术研究院等企业、高校和科研机构。

11月26日，技术人员在“高交会”上演示机器人搭积木。新华社记者 梁旭 摄

在中国，数智力量正快速发展，带动产业从“制造”向“智造”跃升，从展品向服务延伸。

“灵巧手被称为机器人的‘最后一厘米’，希望通过高交会近距离展示国产灵巧手在指尖上的新突破。”深圳果力智能科技有限公司展区负责人对记者说。

东莞市新佰人机器人科技有限责任公司展区负责人谌柳岑介绍，公司研发的200多个“机器工人”已在3C电子、五金机加、汽配、新能源等十多个行业多种工艺中实现泛化“上岗”，与人类工人协同作业。

据悉，本届高交会，俄罗斯、巴西、阿根廷、韩国、新加坡等20多个国家组团参展，并重磅打造“全球采购对接大会”，开设跨境技术交易、国际采购一对一洽谈专属窗口，面向全球定向邀约优质采购商。

自1999年以来，高交会此前已成功举办27届，成为国家创新体系的重要组成部分。本届高交会坚持“展论结合、以展促产、产融联动”，还配套举办中国高新技术论坛、深圳科技投资大会等活动及采购对接会、路演、首发首秀等活动200余场。

来 源：新华网

原标题： 硬科技前沿成果集中亮相高交会 展现中国“向新力”

记者：王丰、梁希之

本文转自：温州新闻网 66wz.com