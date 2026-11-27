温州晚报 2026-11-27 09:14:49

鹿城区南汇街道百合苑小区本月25日兑现温州首例业委会“计件式津贴”。该业委会主任韩戟领取1000元津贴，4名参会委员各获300元，合计2200元，资金全部取自小区公共收益。这项基层自治创新，从纸面规则落到现实场景。

温州网讯 鹿城区南汇街道百合苑小区本月25日兑现温州首例业委会“计件式津贴”。该业委会主任韩戟领取1000元津贴，4名参会委员各获300元，合计2200元，资金全部取自小区公共收益。这项基层自治创新，从纸面规则落到现实场景。

百合苑建成于1999年，共175户居民。本次津贴对应今年9月26日业委会会议的履职成果，会上审议“修订议事规则与管理规约”“上调物业服务费”等四项议题。10月27日，“修订议事规则与管理规约”经业主大会表决通过。11月24日，新版《业主大会议事规则》经街道审核完成备案，“计件式津贴”条款同步生效。

小区宣传栏内，计酬标准、发放明细全部公示。“津贴只是对时间精力成本的合理补偿。”韩戟说，长期依靠热心业主无偿奉献，小区很难持续吸引居民参与治理。按照制度，一项提案对应500元津贴，一份提案的办理需要摸排现状、梳理痛点、形成方案，议题须提前7天向全体业主公示，接受业主质询和监督。

这套激励机制边界清晰、约束并举：委员只聚焦重大事项议事决策，日常琐事不计津贴；议题未获表决通过，或是被法院依法撤销，对应津贴直接取消；每月议事会议不超过2次，单次会议议题上限为3项。激励范围延伸至全体业主：到场参与投票的业主可获30元以内津贴；20%以上业主联名提议开会的，提议业主可共同分得1000元津贴。

此前，业主大会表决记录显示，本次规则修订共发出147张选票，其中136票赞成、9票弃权、2票反对。一名领到300元津贴的委员坦言，自己最初本是义务参与自治，津贴更多是一份正向鼓励：“钱虽不多，但能引来更多热心业主，我可以退出来。”

新模式落地，舆论看法不一。支持者认为，多劳多得让付出得到认可，能够撬动更多业主参与自治；也有市民持审慎态度，担心后续有人为申领津贴刻意开会、拆分议题。鹿城区房管部门与南汇街道在备案时作出提醒：要严防“为补贴而开会”，持续凝聚业主共识。温州大学法学院专家以及一些律师表示，计件津贴打破了业主自治“纯义务”的传统模式，但激励必须配套监督——议事全程留痕、津贴明细常态化公开、畅通业主质询渠道，如此创新举措才能行稳致远。

百合苑前三届业委会中，前两届均仅半年便难以为继，小区还曾两度陷入无人参选、业委会缺位的窘境。正是看到“没人愿意干”的自治痛点，韩戟牵头设计这套计件津贴制度，他期待这次尝试能为小区业主自治探索一条可借鉴的新路。

来 源：温州晚报

原标题： 鹿城区百合苑试水 5名业委会成员领取2200元酬金

记者 赵小娴

本文转自：温州新闻网 66wz.com