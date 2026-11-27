市场监管总局回应食品保质期标注问题
新华网 2026-11-27 09:27:38
近日，有消费者发现部分可口可乐瓶身仅标注保质期到期日，未标注生产日期，对产品标签标注方式提出疑问。针对这一问题，市场监管总局食品生产经营司11月26日回应称，这并非企业在标签上遗漏信息，而是提前执行新的食品安全国家标准。
近日，有消费者发现部分可口可乐瓶身仅标注保质期到期日，未标注生产日期，对产品标签标注方式提出疑问。针对这一问题，市场监管总局食品生产经营司11月26日回应称，这并非企业在标签上遗漏信息，而是提前执行新的食品安全国家标准。
据了解，即将于2027年3月16日实施的《食品安全国家标准 预包装食品标签通则》（GB 7718—2025）规定，预包装食品应按照年、月、日的顺序清晰标示生产日期和保质期到期日；保质期6个月及以上的，可仅标示保质期和保质期到期日。在标准正式实施前，企业可提前执行。
标准的调整参照了国际通行的食品日期标示做法，主要目的是解决食品保质期到期日“不易算”的问题。老标准规定，标签上标注生产日期和保质期，需消费者自行计算食品是否过期；新标准规定，标签上直接标注保质期到期日，让“哪天过期”一目了然。
来 源：新华网
原标题： 市场监管总局回应食品保质期标注问题
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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