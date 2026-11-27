温州晚报 2026-11-27 09:17:30

11月24日，2026年第七届“浙江特色伴手礼”发布会在嵊州举行，省消保委数字人“浙小消”现场发布新一届入选名录，来自温州的5件产品顺利突围。11月26日，记者从温州市消保委获悉，此次入选的5件产品分别是醉樵斋·瓯蛋丹青、一级铁皮石斛（非遗礼盒）、山不见我我自去见山（笔架、茶针枕）、蓝夹缬作品风琴灯礼盒、龙马精神收纳盒。

温州网讯 11月24日，2026年第七届“浙江特色伴手礼”发布会在嵊州举行，省消保委数字人“浙小消”现场发布新一届入选名录，来自温州的5件产品顺利突围。11月26日，记者从温州市消保委获悉，此次入选的5件产品分别是醉樵斋·瓯蛋丹青、一级铁皮石斛（非遗礼盒）、山不见我我自去见山（笔架、茶针枕）、蓝夹缬作品风琴灯礼盒、龙马精神收纳盒。

今年7月，第七届“温州特色伴手礼（旅游伴手礼）”评测结果正式出炉，38款产品成功入选市级名录，其中还首次新增了“科技特色伴手礼”品类，8款智能智造产品让伴手礼跳出了传统食品、工艺品的边界。当时，全市共有223款产品参与申报，经过多轮遴选，最终38款产品突围，覆盖食品饮品、非遗文创、智能智造三大品类，既保留了承载老温州记忆的经典风味，也加入了融合传统技艺的文创精品，更让便携式多功能气泵灯、智能门锁、3D打印机等创新产品首次出现在伴手礼名单里。而此次入选2026年第七届“浙江特色伴手礼”的这5件温州产品，便是在市级评测中脱颖而出的。

记者了解到，此次新上榜“浙江特色伴手礼”的这5件产品，几乎每一件都带着温州非遗的印记。来自平阳县醉樵斋文化创意工作室的瓯蛋丹青，把温州蛋画这门老手艺凝缩在薄薄蛋壳上，山水花鸟都在方寸之间铺开，玲珑雅致方便携带，既是观赏藏品也是能揣进包里的心意伴手礼。铁枫堂的一级铁皮石斛非遗礼盒，循着十九道传统加工技艺，经过揉搓、缠绕、烘焙等多道工序制成，把古法匠心藏进每一颗枫斗里。其余三件入选产品里，文房摆件把非遗雕刻技艺融入日常器物，蓝夹缬风琴灯礼盒以国家级非遗蓝夹缬的昆曲人物纹样为核心，兼具观赏和实用属性，龙马精神收纳盒则用螺钿工艺让天然贝母的光泽落在盒面，藏着满满的吉祥寓意。

目前，温州全市累计已有243款产品入选市级特色伴手礼名录，42款产品跻身省级名录，8款产品入选长三角特色伴手礼榜单。

就在今年，温州市特色产品伴手礼展示馆启用，历届评选出的精品好物在这里有了集中展示的窗口，越来越多带着温州本土印记的产品，正从本地街巷走向更广阔的市场，让外地游客带走一份看得见的瓯越风情，也让本地人家门口的心意好物被更多人看见。

来 源：温州晚报

原标题： 5件温州产品入选第七届浙江特色伴手礼名录

记者 陈培培 通讯员 许观舒

本文转自：温州新闻网 66wz.com